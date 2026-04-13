De besos, habas y romería

Hoy se celebra el Día Internacional del Beso y no puedo dejarlo pasar, porque el beso, como expresión de amor, deseo, reverencia o saludo, es común a todas las culturas y a todos los pueblos y, probablemente, tiene su origen en el olisqueo que los primitivos humanos usaban para conocer la procedencia, estado e intenciones de otros humanos. Hay muchas clases de besos y cada uno tiene su técnica y su protocolo: el respetuoso beso en la mano; el beso al aire, que se da en las yemas de los dedos y se tira desde lejos hacia la persona amada; el protector beso en la frente; el beso en una o ambas mejillas, que en España es una forma muy habitual de saludarse y la más frecuente entre familia -padres, hijos, nietos, hermanos-; el beso de abuela constituye un capítulo aparte: es el besuqueo, ese beso repetido del cual el nieto o nieta acaba huyendo, incapaz de comprender tanta intensidad. Y los besos de película: les remito a Cinema Paradiso.

Hablemos de las habas y de su tradicional degustación en Las Ermitas que, cuando esto escribo, ha sido suspendida a causa de las previsiones meteorológicas. Todos llevamos dentro un agricultor y lo cierto es que da gozo recoger abundantes cosechas de los árboles y las plantas que fueron sembrados por nuestra propia mano y que vimos crecer día a día, acogidos a nuestros riegos y cuidados. El cordobés que quiere plantar un huerto suele comenzar por las habas, que son muy agradecidas, porque su cultivo, originario y propio de la cuenca mediterránea, es fácil en zonas frías y templadas, ya que, aunque la temperatura óptima para su desarrollo ronda los 15ºC, al principio tolera las heladas. Pueden comerse solas o con la vaina, si son pequeñas. A medida que la planta madura las semillas se van endureciendo hasta dejar de ser aptas para el consumo humano. Pueden prepararse fritas, salteadas, rehogadas o cocidas, pero el guiso cordobés por excelencia es en cazuela, fórmula que incluye el clásico esparragado.

Y hablemos de la Romería de Santo Domingo, que tendrá lugar el 19 de abril y cuyo pregón, precedido por un concierto del Real Centro Filarmónico «Eduardo Lucena», fue pronunciado el día 8 por Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación, cuya presentación corrió a cargo de Bartolomé Valle Buenestado, presidente de la Real Academia de Córdoba. El sábado, 18, habrá Preludio de Romería con el concurso de peroles. Y el domingo los cohetes anunciarán a la ciudad la salida de las carrozas desde la avenida de la República Argentina hasta el Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli. El abril cordobés está en marcha y los cordobeses estamos preparados.

*Académica