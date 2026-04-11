En una sociedad que presume de justicia y seguridad, algunos de sus miembros viven la experiencia opuesta: la invisibilidad y el desprecio. Los vigilantes de seguridad cumplen con la ley y protegen bienes y personas, pero a menudo son víctimas de prejuicios y estereotipos perpetuados por los medios, el cine y la opinión pública. Desde caricaturas cómicas hasta figuras torpes o autoritarias, estas representaciones distorsionadas ocultan la realidad de su trabajo: un servicio profesional, con formación específica, que enfrenta riesgos reales y exige responsabilidad constante. Hablamos de un trabajo que, cuando salva vidas, no tiene repercusión mediática y que solo aparece en los medios cuando alguien graba con el móvil el final de una discusión, y no el principio. Entonces los medios sí se hacen eco.

Los vigilantes de seguridad están regulados por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y mantienen un vínculo legal y operativo con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Pero parece que esto pasa desapercibido. La opinión pública se centra en el chiste únicamente, y eso es injusto. Frente a esta iniquidad, la FeSMC UGT-Almería ha decidido abrir un debate público y lanzar el programa de radio ‘En guardia’, desde Candil Radio, con el objetivo de visibilizar la realidad de estos profesionales y desmontar los falsos estereotipos que los rodean.

Este espacio invita a la reflexión y a las preguntas de fondo: ¿por qué se desprecia a quienes cumplen con la ley? ¿Por qué se normaliza la invisibilidad de ciertos trabajos esenciales? La filosofía nos recuerda que la justicia no es solo cuestión de normas, sino de reconocimiento y respeto hacia los demás. Ignorar a quienes nos protegen no es solo un error social, sino un síntoma de un pensamiento colectivo que prioriza la apariencia sobre la realidad. Como recordaba Platón: «La verdadera medida de una sociedad se ve en cómo protege a quienes protegen».

Los vigilantes de seguridad no eligen ser héroes ni villanos: simplemente hacen su trabajo. ‘En guardia’ abre los micrófonos para que se escuchen sus voces, mostrando que la seguridad no es un privilegio, sino un servicio que merece respeto. Revisar estos prejuicios no es un favor a un colectivo: es un ejercicio de justicia y conciencia para toda la sociedad. En última instancia, reconocer lo que otros hacen por nosotros es reconocer nuestra propia humanidad.