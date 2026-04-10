Mientras el PSOE cordobés dilucida el futuro de la socialdemocracia entre las decapitadas Rafi Crespín e Isa Ambrosio (las Olof Palme y Willy Brandt de la cosa), poco se glosa la atribulada intervención de la consejera popular de Economía, dama de acento pijo como de cena en el Marbella Club, llamada Carolina España. El departamento de esta señora -en funciones- ha irrumpido en el intento de cesión gratuita de la antigua Delegación de Trabajo de la calle Manríquez, previamente pactado con toda lógica entre el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y el rector en vías de reelección de la UCO, Manuel Torralbo.

Ha dicho la gente de España, Carolina, o sea, que no se le puede dar Manríquez de gorra a la Universidad de Córdoba para ampliar Filosofía y Letras desbordando el antiguo edificio del hospital de agudos, donde se atraviesan (como usuario lo digo) estrecheces y condiciones impropias de este siglo. Dice la consejera que no está bonito darle gratis nada a nadie, que sería injusto. A veces, querido Adolfo, es bueno mantener a los bobos lejos de teléfonos con batería. Villamandos, puñetas, pon orden.

Sucede que la zona del casco está plagada de edificios públicos cedidos gratuitamente. La propia Filosofía y Letras es de la Diputación, reformada por De La Hoz padre y el llorado Paco Daroca. No paga el centro social Rey Heredia, municipal. Y las Caballerizas se acaban de entregar al caballismo cordobita por menos de lo que vale un local en la calle Cruz Conde (8.000 euros al mes), que ya veremos si se abonan alguna vez. Santa Clara -dicen- va camino de regalarse a las cofradías en ese plan, craso error.

Ocurre que la consejera España pertenece al PP malagueño, que está regalando suelos valorados en muchos millones de euros a universidades privadas para su instalación en el distrito de Teatinos. Siempre fue Málaga buen sitio para el funcionamiento de chiringuitos. El vacío edificio de Trabajo en Manríquez, dicen los arúspices, tiene un alto valor para hoteles. Mienten y lo saben. En el casco, están prohibidos los edificios hoteleros (y similares) de 20 habitaciones o más en calles preferentemente peatonales, como es el caso. Fue la propia Junta quien se negó a levantar el veto: ahora que la pele. Mientras, la UCO está alquilándole habitaciones a las Teresianas, que manda huevos.

Dicen los papeles que Antonio Repullo va a encabezar las listas peperas por Córdoba. Pues es el momento de levantar el teléfono, letrado, para poner en su sitio a la gente de poco seso y menos talento. El poder se ejerce, no se pregona. Esto de entrar en cacharrería desde Torretriana sin tener ni repajolera idea del asunto es algo que nos suena. Al menos, mientras al PSOE se le pase la carajera ensimismada que los tiene pensando en asuntos estratégicos, como lo malas que son las vallas que ellos mismos ponían o quién se queda con la nómina a cambio del escaño dolce far niente en la oposición. O sea.

*Periodista