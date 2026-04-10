El hotel Mezquita Center es más que un hotel, pues encierra en su historia y resultado un grato simbolismo. Cuando el viajero llega a la estación de tren Córdoba-Julio Anguita, se encuentra, a pocos minutos a pie, con este nuevo establecimiento de inspiración francesa, que abrió sus puertas el pasado verano. Quienes crecimos en Córdoba en los años ochenta y noventa recordamos bien que aquel enclave distaba mucho de ser lo que hoy contemplamos.

Cercadilla no era, desde luego, un lugar agradable. La degradación urbanística convivía con problemas sociales y escenas que actualmente han sido superadas. Sin embargo, bajo aquel suelo yacían olvidados los restos del antiguo palacio romano de Maximiano Hercúleo, conjunto arqueológico que representa una parte esencial de nuestra historia. Ahora bien, en un momento dado sucedió algo poco frecuente: las administraciones y los partidos políticos implicados fueron capaces de entenderse. Aquel acuerdo permitió reordenar el entorno, transformar el espacio urbano y comenzar a integrar, parcialmente, los restos arqueológicos en la vida de la ciudad. No sería un proceso rápido ni exento de dificultades, pero la realidad es que hoy puede visitarse el subsuelo de una zona arqueológica que durante años permaneció en el olvido. Asimismo, ahora se alzan edificios y espacios que hablan de larga planificación y continuo cuidado.

En una semana en la que el panorama político nacional vuelve a superar límites denigrantes, conviene detenerse en el ejemplo que ofrecen el edificio del hotel Mezquita Center y sus alrededores, pues estos recuerdan que, cuando se trata de política, el ámbito local suele superar con creces al nacional, en el que demasiadas veces impera la mezquindad.

*Lingüista