La palabra y la imagen

Hasta no hace demasiado tiempo, era frecuente encontrar defensores del libro sin ilustraciones, para ellos «estampitas» propias si acaso de los cuentos infantiles y contrarias a la erudición y la buena literatura. Sin embargo, la fotografía fue desde su invención mucho más que un simple adorno del texto, ha sido una forma de conocimiento y un nuevo lenguaje que cambió la manera de ver el mundo, copartícipe de innumerables ediciones enriquecidas con el arte de atrapar el instante y eternizarlo. Desde principios del siglo XX, la imagen captada por la cámara pasó de complemento de la palabra escrita a protagonista de auténticas joyas impresas y hasta un género bibliográfico en sí mismo. Una evolución técnica y estética que convierte hoy al fotolibro no ya en mero contenedor de imágenes, sino en soporte artístico que permite al autor crear obras únicas fusionando ambos medios. Cuenta todo esto y muchísimo más Antonio Jesús González, reportero gráfico de Diario CÓRDOBA, historiador de la fotografía y académico, en el magnífico catálogo -el mejor ejemplo de tan fértil unión y un verdadero manual de historia- editado por el Ayuntamiento como complemento imprescindible de la exposición ‘Cuando la fotografía conoció al libro’, por él comisariada.

Nacida para conmemorar los dos siglos transcurridos desde que en 1826 Joseph Niépce tomara en Francia, con ocho horas de exposición, la primera foto que se conserva, ‘Vista desde la ventana en Le Gras’, la muestra puede contemplarse hasta el 8 de mayo en la Biblioteca Central Antonio Gala -y parte de ella en el jardín que la precede en el Marrubial, donde se han instalado cubos con fotos antiguas y sus contextos-. Dentro, aguarda al visitante un centenar de volúmenes, entre ellos piezas de incalculable valor bibliográfico procedentes de los fondos del centro, con aportaciones del Archivo Municipal, el Museo Arqueológico, el Cabildo Catedral, Afoco y coleccionistas. Son libros de los que hasta ahora solo sabían los expertos en la materia -tres años de investigación le ha costado a A.J. González seguirles el rastro y estudiarlos-; tomos singulares que incluyen las más añejas imágenes conocidas de Córdoba -que acogió con entusiasmo el invento en 1840-, testimonios de los cambios de la ciudad y sus gentes. También de la evolución de los sistemas de impresión y la industria editorial a la hora de incorporar la fotografía hasta convertirla en una forma de arte autónoma y elemento indispensable de la producción editorial.

Pueden contemplarse, entre las obras más destacadas, uno de los dos ejemplares manuscritos del libro ‘La corte de Córdoba: reseña histórica de la recepción y estancia de SSMM y AA en la provincia de Córdoba en 1862’, de Luis Maraver y Alfaro, ilustrado con una veintena de copias originales de la ciudad del fotógrafo local José García Córdoba; un curioso álbum de 1870 con retratos de los bandoleros de la provincia, encargado por el gobernador Julián Zugasti al fotógrafo Joaquín Hernández en formato tarjeta de visita como arma contra la delincuencia; o el trabajo del arquitecto alemán Max Junghandel, datado en 1888, donde aparece una decena de fotos de la Mezquita-Catedral reproducidas por el sistema de fototipia. Pero también hay tomos más recientes, como el titulado ‘Nueva apología turística de España’ (1957) de Rafael Calleja, que reproduce en fotograbado la primera foto en color de la ciudad; o ‘La sillería del coro de la Catedral’ (1976), de José Martín Ribes, primera monografía de un fotógrafo cordobés, editada por la Caja Provincial de Ahorros, y el primer tomo de autor, a cargo de Cajasur, que firmó en 1987 Manuel Ángel Jiménez. En suma, un legado vivo de Córdoba en palabras e imágenes que no deben perderse.