La primera palabravíctima de la IA

Posiblemente la humilde preposición «para» es ya la primera palabra víctima de la incipiente guerra entre la inteligencia artificial (IA) y la estupidez natural (llamémosla EN), una contienda en la que el ser humano lleva las de perder. Y es que «para» es un término en vía de extinción.

De hecho, si usted quiere ver el grado de intervención de la inteligencia artificial en un texto determinado, o la poca aportación que hay de inteligencia natural, que lo mismo da, le bastará con contar el número de vueltas que se utilizan para no usar tan sencilla preposición sin motivo alguno, y en cambio sustituirla por alguna retorcida expresión. «Con objeto de», «a fin de», «encaminado a», «buscando avanzar hacia»... Es matemático. La máquina desprecia esta palabra tan simple, sobre todo cuando en los ‘prompts’ se le ordena que haga una texto largo. Mientras que al humano que relee el documento que ha salido del programa informático le parece todo correcto, le suena a cierto tono de importancia, como el que escucha a los políticos en los discursos del telediario. Así, da su visto bueno y lo larga a internet, retroalimentando a la bestia de los algoritmos y haciendo que progresivamente la palabra desaparezca. ¿Por qué usar la simple palabra «para» pudiendo decir en su lugar «con la intención de», «persiguiendo que», «destinado a», «orientado a», «encauzado hacia», «encarrilado a» o «dirigido hacia»? Quizá el colmo sea «poniendo el foco en», que no sé cómo en el idioma español han entrado tantos desenfocados empeños en «poner el foco», como si el idioma no estuviese ya bien iluminado.

Me temo que la pérdida de «para», tan simple y útil palabra, es ya una batalla perdida. La primera fruto de la combinación de la desidia de quien no lee ni escribe y que está haciendo a la máquina no solo más inteligente, que ya lo era, sino más lista y astuta.

Mientras, el usuario se vuelve aún más tonto. Sospecho que a medio y largo plazo usaremos la IA para que nos resuma y explique con claridad lo que dice un texto escrito por la máquina y, a la vez, para confeccionar documentos que no entenderá ni quien lo encarga. Y con el tiempo, poco podremos hacer para no volvernos gilipollas del todo. Perdón por usar tan malsonante palabra. Quiero decir: poco podremos hacer «orientados a» no volvernos gilipollas del todo.