Sin saber de qué va esto

El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, ha declarado que los extraterrestres son los diablos o viceversa, y que el asunto le tiene obsesionado y va e investigar a fondo. Me pareció un lenguaje en clave, porque allá por el año 1982 le pregunté a un inglés de pura cepa si creía en los extraterrestres y me dijo con una risa sarcástica que cómo no iba a creer si él vivía en las islas Malvinas. (En aquel año los ingleses estaban en guerra con los argentinos por el dominio de esas islas situadas en el Atlántico sur). Así es que lo interpreté en clave política.

Pero el otro día escuché decir al padre dominico Fray Juan José Gallego, exorcista de la Archidiócesis de Barcelona, que, efectivamente, los diablos existen con el propósito de separar a los hombres de Dios y que tal existencia está en la Biblia y que su trabajo consistía en expulsarlos del cuerpo de los fieles poseídos. Lo decía con la misma naturalidad y profesionalidad con la que un cirujano pretende extirpar un tumor maligno. No asocia diablo a extraterrestre. La diferencia está, en mi lego parecer, que la creencia del dominico se basa en la teología, la del médico en la ciencia y la de Vance en la ciencia ficción.

Y aquí arranco yo para especular. De la misma manera que, según algunas teorías, las imágenes que vimos del alunizaje del Apolo XI en 1969 fue el encargo de Richard Nixon al cineasta William Karel (el director de ‘2001: odisea en el espacio’) para que creara un ser cinematográfico de la llegada del primer hombre a la Luna y asegurarse así de la disponibilidad de las imágenes de un evento de tales dimensiones icónicas (es decir, rodaron un ‘film-fake’, emitido por Art France, de un acontecimiento que no había aún ocurrido en caso de que no saliera bien el que habría de ocurrir), pues lo mismo, digo yo, esta vuelta del Artemis II alrededor de nuestro satélite pudiera tener por misión homel posible avistamiento de diablos…

Estas cosas abundan. Conocido es el programa de Orson Wells desde la radio (1938) que asustó a la gente con una supuesta invasión de extraterrestres. La gente se creyó realmente que los extraterrestres habían invadido la Tierra. No hablaba de diablos. O hablaba de Hitler. ¿Quién sabe? He leído de una secta que aboga por una guerra nuclear que al fin precipite el apocalipsis que diera lugar a la tan deseada venida de Cristo, y solicitan una donación. Y hay gente que cree que la Tierra es plana y el sol gira a su alrededor. Y un largo etcétera. Tal vez el señor J. D. Vance no vaya tan descaminado.

*Comentarista político y periodista