En 1972, Jaime Morey representó a España en Eurovisión. Fue el año del Domingo Sangriento en el Ulster; en el que Nixon iniciaba con China la diplomacia del ping pong al tiempo que mordía la manzana prohibida del Watergate; de la dramática irrupción de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Munich y del último adiós a la Luna, cerrando un apartamento con vistas privilegiadas al planeta azul.

Se han superado con creces los 51 años, 9 meses y 4 días, el tiempo transcurrido desde que Fermina Daza rechazara a Florentino Ariza en ‘El amor en los tiempos del cólera’; hasta que, con permiso de García Márquez, el paciente novio reiterase su declaración de amor. Cincuenta y cuatro años para reconciliarnos con la Luna; para engendrar una nueva camada de niños fascinados con el espacio; para sustituir a quienes incorporamos en nuestra memoria sentimental los nombres de Armstrong, Collins y Aldrin por este nuevo cuarteto que va a observar con sus propios ojos la cara oculta de nuestro satélite: Wiseman, Glover, Koch y Hansen.

Una mujer y un afroamericano en esa tripulación, quebrando el cariotipo de astronautas que caracterizó la misión Apolo. La parábola de la mies se hace más grande en el espacio: el presidente norteamericano más retrógrado querrá parcialmente cauterizar la hiel de su desastre con este triunfo de la diversidad.

Después del paréntesis de los transbordadores espaciales -con los desastres del Challenger y el Columbia- se ha vuelto a la liturgia de aquellos propulsores que se iban desmontando en el firmamento y te producían el pellizco crítico de retar a las leyes de la física y el momentáneo orgullo de -por unos días y unos instantes- conciliar a la humanidad. Para qué engañarnos: el trasfondo del programa Artemisa no es el idealismo del ‘Cyrano’ que Edmond Rostand fabuló viajando hasta nuestro satélite; ni esa vanguardia naif de Georges Méliès, con esa línea de coro de señoritas que se adelantaban a Cole Porter y bailaban en la luna tuerta, perseguidas por unos selenitas tan casposos en su intenciones como don Hilarión.

El trasfondo, hoy como entonces, es la carrera espacial. Rusia se ha apeado del Soyuz y quiere contemplar su luna de agosto desde el Donetsk. Ahora es China la que echa el pulso en el poderío espacial. Los mares de la luna -una metáfora que le vendría larga hasta el propio Alberti- serán el nuevo Yukón: bateas que le harán la pedorreta a esa extraña ingravidez, debiendo perfeccionarse una suerte de espiritrompa para succionar los minerales raros. Y se aunarán el ojo del reverso del dólar y el óculo de las estupas para asegurarse que tanto en el cuarto creciente como en el menguante, las superpotencias serán como Dios en su plataformas lunares: todo lo ven.

La cara oculta de la luna era de Pink Floyd. Cosecha de 1973, año del glam y de la abrupta puesta de largo de la OPEP. Este petróleo es más de Julio Iglesias que nunca, pues transcurrida media centuria la vida -dígase el espasmo por el oro negro- sigue igual. Con una perspectiva de cincuenta años, el futuro contemplaba oleoductos con telarañas, y una paz mundial que ya no era patrimonio exclusivo de las misses. Vietnam iba cuesta abajo y sin frenos, pero llegaron otras pifias de los yanquis.

La Luna sigue gobernando nuestros humores y nuestras mareas, pero teme perder la poética de lo inasequible. De todas formas, aunque astronautas y taikonautas la troceen como una promoción inmobiliaria, de una u otra manera siempre será nuestra.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor