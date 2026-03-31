Menos ruido y más gestión en Moncloa

Juanma Moreno Bonilla puede haber hecho un favor inesperado al Gobierno de Pedro Sánchez y, de paso, a la economía española. La convocatoria de las elecciones andaluzas ha obligado al presidente a acelerar la salida del Ejecutivo de coalición de María Jesús Montero, tras su designación como candidata socialista en Andalucía. La remodelación del Gobierno ha sido mínima, pero con efectos relevantes. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, asciende a vicepresidente primero y Arcadi España asume Hacienda. En un contexto de incertidumbre -con inflación persistente, crecimiento bajo presión y un entorno internacional volátil-, los cambios reducen el ruido en un área especialmente sensible.

Cuerpo no es Montero, por suerte. Ni en el fondo ni en la forma. Menos dado a la refriega política y más orientado a resultados, aporta un perfil técnico y prudente. Su ascenso contrarresta, al menos parcialmente, el sesgo ideológico -más populista y menos favorable a la empresa- de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, algo que el Gobierno venía necesitando.

España, por su parte, aporta otro tipo de valor: la capacidad de pactar. Su paso por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig le permitió tejer alianzas entre socios incómodos (Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida) y sostener una estabilidad presupuestaria poco común. Ocho presupuestos en dos legislaturas son, por si solos, una forma de hacer política. Y eso es justo lo que necesitará en dos frentes donde el Ejecutivo lleva tiempo encallado: los presupuestos y la reforma de la financiación autonómica.

Con todo, conviene no sobreactuar. Ni el relevo despeja la incertidumbre económica ni corrige la debilidad estructural del Gobierno. El problema nunca fue solo quién ocupaba la vicepresidencia y el Ministerio de Hacienda, sino el escaso margen real de maniobra que le quedaba al Gobierno con la aritmética parlamentaria. Ese margen es estrecho, inestable y profundamente condicionado.

*Directora adjunta de 'El Periódico'.