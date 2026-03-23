Israel es un cáncer en lapiel del planeta

Israel en un cáncer en la piel del planeta, denuncia con nada disimulada rabia el ex marine estadounidense, ex inspector de armas de la ONU y hoy analista geopolítico Scott Ritter.

Un cáncer, habría que añadir, que en plena era nuclear crece incontrolado y pone en peligro la paz no sólo en la región, sino en el resto del mundo.

Un cáncer que, como todos los cánceres, mata y que ya ha acabado con la vida de cientos de miles de inocentes en Gaza, Cisjordania, Irán, el Líbano, Irak o Siria.

Israel, lo he escrito ya en alguna otra ocasión, es desde el momento mismo de su fundación en 1948, una aberración, de cuyas letales consecuencias advirtieron ya en su momento muchos intelectuales, ellos mismos judíos, que supieron prever lo que sucedería.

El Estado sionista es uno de los últimos productos de la era colonial europea, como lo son por cierto también las monarquías feudales de Oriente Medio, puestas allí por británicos y franceses y mantenidas luego por Estados Unidos.

Monarquías profundamente hipócritas y corruptas que sólo han prosperado gracias al petróleo y que se mantienen en el poder por el indudable servicio que prestan a quienes, sobre todo desde Washington o Londres, manejan sus hilos.

Monarquías carentes de legitimidad que oprimen brutalmente a sus pueblos, pero ante cuyos crímenes nuestro Occidente, que tanto habla en otros casos de derechos humanos, se mantiene en silencio.

Todo ese equilibrio mantenido artificialmente durante décadas ha saltado ahora por los aires por culpa de la guerra que, con falsos pretextos como ocurrió en la de Irak, han lanzado contra Irán el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su cómplice y amigo, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Guerra a la que esta vez, en razón de su ilegalidad y de sus terribles consecuencias económicas para todo el globo, no han querido sumarse los socios de Washington, como les pidió el chantajista de la Casa Blanca, aunque uno echa de menos una mayor contundencia en la condena por parte de Europa.

La estrategia de Israel, a la par que EEUU, el mayor Estado terrorista del planeta, está clara: convertir a Irán como ha hecho antes en Gaza y trata de hacer también en el Líbano, en tierra quemada, sobre todo ahora que parece haber comprendido por fin que un cambio de régimen, como el que quería sobre todo Washington, es imposible.

Irán ha sabido desarrollar estructuras de mando descentralizadas que impiden el descabezamiento del régimen, y éste está dispuesto a resistir todo lo que haga falta e infligir mientras tanto el mayor daño posible no sólo a Israel sino también a los países árabes a los que considera justamente traidores por albergar bases y otros intereses de EEUU.

Y tiene repartidas por su extenso territorio armas, sobre todo drones y misiles hipersónicos y en cantidad suficiente, para hacer que arda no sólo Israel, sino toda la región. Puede, por ejemplo, destruir no sólo las infraestructuras energéticas, sino también las plantas desalinizadoras de las que dependen muchos países árabes.

Scott Ritter, a quien cité al principio, dice que nada le produciría mayor placer que la caída de monarquías como la saudí o los Emiratos Árabes Unidos, sin cuya complicidad ni Israel ni Estados Unidos habrían podido controlar la región y cometer sus crímenes. Me temo que por desgracia se quedará con las ganas.