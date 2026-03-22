«Sal de tu tumba...»

Betania es símbolo de amistad. En esa población, una de las últimas antes de llegar a Jerusalén, Jesús tenía tres amigos: los hermanos Lázaro, Marta y María. Sabemos que pasó por allí varias veces y que gozaba de la hospitalidad de aquella fiel amistad. Y los amigos son para todos los momentos: para los luminosos de encuentro, en que todo es fiesta y alegría; y también para las horas oscuras, crueles, dolorosas. No sorprende que mandaran a decir a Jesús: «Señor, el que amas está enfermo». Jesús no podía faltar. Ni faltaron sus lágrimas ante Lázaro muerto. Pero Jesús va más allá: aprovecha ese contexto de amistad para realizar un signo poderoso, capaz de manifestar la gloria de Dios. El evangelio de este quinto domingo de Cuaresma que hoy se proclama en la celebración de las Eucaristías, narra la resurrección de Lázaro. Es la culminación de las «señales» prodigiosas realizadas por Jesús, un gesto demasiado grande y claramente divino para ser tolerado por los sumos sacerdotes que, al enterarse, toman la decisión de matar a Jesús. Cuando llega, Lázaro ya llevaba días muerto. Y dirige a sus hermanas, Marta y María, unas palabras que han quedado grabadas para siempre en la memoria de la comunidad cristiana: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre». Basándonos en las palabras del Señor, los cristianos creemos que la vida de quien cree en Jesús y sigue sus mandamientos se transforma en una vida nueva, plena e inmortal después de la muerte. Del mismo modo que Jesús resucitó con su propio cuerpo, pero no volvió a la vida terrenal, nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos, que están transfigurados en cuerpos gloriosos. Ante la tumba sellada de su amigo Lázaro, Jesús gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Jesús dirige este grito perentorio a todos los hombres, porque todos estamos marcados por la muerte. Es la voz del dueño de la vida que quiere que todos la tengan en abundancia: «Sal de tu cueva, de tu oscuridad, de tu derrota, de tus tinieblas. Vuelve a la vida, al amor, a la alegría, a la esperanza, a la felicidad». Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido eligiendo el mal y la muerte, los errores y los pecados. ¡No se resigna! Él nos invita, casi nos ordena, que salgamos de la tumba en la que nuestros pecados nos han sepultado. Nos llama insistentemente para que salgamos de la prisión oscura en la que nos encerramos cuando nos conformamos con una vida falsa, egoísta y mediocre. «¡Sal fuera!», nos dice Jesús. Es una invitación a la libertad auténtica, una invitación a quitarnos las «vendas» del orgullo, porque nos hace esclavos de nosotros mismos, de los ídolos, de las cosas materiales. Nuestra resurrección empieza cuando decidimos obedecer este mandamiento de Jesús saliendo a la luz, a la vida, cuando nos quitamos la máscara del rostro y encontramos el valor de nuestro rostro original, creado a imagen y semejanza de Dios. John J. Vincent lo proclamaba hermosamente con estas palabras: «La resurrección parece ser el punto con el que se aclara todo, todo encaja».

A lo largo de esta semana se ha celebrado la campaña del Día del Seminario 2026, con el lema: «Deja tus redes. Y sígueme», con motivo de la pasada fiesta de san José. Hoy culmina con la presencia de los seminaristas en nuestras parroquias de la capital y con la colecta para nuestro Seminario. A la luz de sus claves teológico-pastorales: «En una sociedad saturada de estímulos y distracciones, la vocación sacerdotal se revela como una camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón. Es una «propuesta contra-cultural, porque se trata de un compromiso para toda la vida, una propuesta profundamente humana: vivir para los demás en clave de entrega, con un corazón indiviso, sostenido por la fe en Dios y por la comunidad». Y el eco entrañable de las palabras del papa León XIV, a los seminaristas: «Queridos hijos, os agradezco en nombre de la Iglesia, la generosidad de haber decidido seguir al Señor».