Opinión | Punto y coma
Vocación
El DLE define «vocación» como la ‘inclinación a un estado, una profesión o una carrera’. Se trata, pues, de una extensión del significado originario: ‘inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión’. El origen etimológico es el término latino vocatio, ‘acción de llamar’, procedente, a su vez, del verbo vocare, ‘llamar’.
Concretando más, la «vocación» podría relacionarse con la atracción innata que cada persona tiene para realizar con eficiencia una labor en la vida. El ideal es que uno trabaje en un ámbito de su gusto y para el que tenga habilidad y se haya preparado. Ahora bien, al observar la sociedad actual, cuesta encontrar a personas que desempeñan su labor con síntomas que demuestren que poseen esa vocación. Pongamos dos ejemplos. Nos situamos en Córdoba, en la parada de un autobús que transporta a unos ‘niños mayores’ discapacitados a un centro de terapia educacional. Junto al chófer viaja un cuidador que, en función de las semanas, se alterna con otro en su puesto. Uno de ellos se apresura a bajar del ómnibus para levantar a una niña que precisa de silla de ruedas y, asiéndola casi en vilo, conducirla hasta su asiento. El otro, sin embargo, se muestra indolente y no se preocupa por la castigada espalda de la madre de aquella. Es obvio que el primero tiene vocación y que el segundo carece de ella.
El otro ejemplo atañería a la política, pues no es fácil encontrar gobernantes con vocación de políticos, ni en el sentido religioso de origen divino, ni en el más material. Alguno solo tiene vocación especular -de speculum, ‘espejo’- o sea, de mirarse y admirarse a sí mismo y de continuar chupando del bote de los impuestos que pagan los ciudadanos a los que malgobierna.
*Lingüista
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