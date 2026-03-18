¿Vox ha tocado techo?

Del resultado de las elecciones en Castilla y León, celebradas el pasado domingo, se desprenden varias cuestiones y una de ella es si Vox ha tocado su techo electoral y que estaría en un 19%, cifra nada desdeñable, ya que su tanto por ciento es necesario para que el PP pueda formar gobiernos allí donde quiera gobernar y donde no alcance la mayoría absoluta, algo que cada día parece estar más lejos, no solo para el PP, sino para todos los partidos de nuestro arco parlamentario.

Si Vox tiene algo a su favor es que sabe hacer las lecturas muy rápidas y el resultado en Castilla y León le advierte que si sigue jugando con fuego se quemará y si decide alcanzar su mayoría de edad y entrar a gobernar también puede quemarse, porque Vox sabe que su partido, como lo fue antes Podemos o Ciudadanos, son partidos estelares cuya estela se va borrando conforme los sueños que prometieron se van haciendo pesadillas y nadie quiere vivir en una eterna pesadilla, de manera que la decisión que tome VOX en Extremadura, Aragón y Castilla y León será definitiva de cara a su futuro más inmediato y no está de más recordar que si realmente ese es su techo electoral, empezar una carrera descendente es una posibilidad que una y otra vez nos demuestra la vida de forma concienzuda y sin errar.

Decía que del resultado se desprenden varias cuestiones y otra que me parece relevante es el resultado del PSOE tras ver lo que sucedía en Aragón y Extremadura. Imagino que el círculo de Sánchez se felicitará pensando que ese buen resultado tiene algo que ver con Madrid o con su decisión de «No a la guerra»; sin embargo, yo pienso que ese resultado tiene que ver con el candidato que es real, pegado al territorio, sabe de qué hablar y con quién hablar, no engaña y ha conseguido detener la hemorragia que el partido socialista estaba sufriendo en otras comunidades.

Alguien dijo el domingo que Carlos Martínez le recordaba a Salvador Illa y pienso que sí, que así es, porque tanto uno como otro son tipos sensatos que destilan veracidad y un sentimiento real por las cosas que pasan y que están muy lejos de esos eslóganes llenos de matices engañosos que enarbolan otros candidatos de otros partidos. Son solo dos ejemplos, imagino que habrá muchos más en el PSOE y eso es algo que debe anotar Sánchez en su cuaderno íntimo si no quiere ver cómo los votos se quedan en casa o se marchan apresuradamente hacia opciones más a la izquierda o de corte nacionalista.

*Escritora y periodista