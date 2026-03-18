Las desigualdades de la regla

La menstruación condiciona la vida cotidiana de más del 80% de mujeres en España. Eso lo teníamos claro nosotras, pero no está de más recordárselo al resto. Tampoco han ayudado algunas campañas de higiene íntima, simulando casi una fiesta esos días. El dato procede de una amplia investigación de varios centros, incluido el CSIC.

Las mujeres reconocen cambiar de hábitos: el color de la ropa para evitar que se vea una mancha o reducir el deporte, nadar o ir a la playa, debido al dolor. Pero, tras un uso histórico de la menstruación para excluir a las mujeres, un punto clave es cómo hemos aprendido a no mostrar ni un rasgo de vulnerabilidad en esos días porque sigue siendo un riesgo.

Casi la mitad admite ir a trabajar o estudiar con dolor intenso. Todos los meses tendrás compañeras currando con dolor de pecho o cabeza, pinchazos en los ovarios que parecen retorcerse, diarrea, cólicos o sangrado abundante. Algunas, si no lo controlan a tiempo, deben tomar suplementos de hierro. Otras aguantan con el parche de calor y las pastillas casi seis horas, mientras rezan que no vaya a más. Sin olvidar las que seguirán con su dolor extremo durante meses sin ser diagnosticadas de endometriosis. Y poco se habla del malestar y las hemorragias antes de la menopausia.

En otros casos, ante la necesidad de adaptación a esta sociedad en tiempo récord, recetan la píldora aunque tenga veinte páginas de efectos secundarios. Aún quedan esos ginecólogos que aconsejan como remedio un embarazo y parir, como si fuese una solución muy práctica.

Hay otra brecha menos evidente: la desigualdad de la regla. Porque no es lo mismo que duela la menstruación y poder ir a la consulta lo antes posible, a que den cita para varios meses con la angustia de pensar cómo ir a trabajar si vuelve a doler igual que la última vez. Porque no es lo mismo poder teletrabajar esos días que la obligación de presencialidad. Porque no es lo mismo trabajar sentada esos días que de pie. Porque no es lo mismo poder pagar un tratamiento o no. Tener opción a baja o no. Y porque encima piensas qué bestia es la vida para otras mujeres, de tantos países, que ni pueden acceder a un calmante ni a unas compresas, o que siguen siendo apartadas por impuras, o encima llevan una regla con dolor mientras les caen bombas sobre su país porque hay señores (sin menstruación, claro) que deciden las guerras.

En el estudio, la mayoría reconoce también situaciones de burla porque se cuestionan sus emociones o decisiones. Así se refuerza el estereotipo de que con la regla somos una panda de irracionales y, por lo tanto, menos creíbles. Todo tiene su raíz y explicación. No es más que los ecos de un pensamiento milenario de descrédito sobre nosotras. Decían que lo mejor era llevarlo en secreto o tan en silencio que ni a la regla se le llamaba así, sino con nombres clave como «Felipe» o cualquier otro. Siglos de una realidad que atraviesa la vida de millones de mujeres. Quizá lo que queda pendiente es que el mundo también se adapte a nosotras.

*Profesora de la UOC y periodista