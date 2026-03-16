El oro líquido en la frontera de la neurociencia

El reciente reconocimiento mundial al Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de Carcabuey no es solo un triunfo de la agronomía y la tradición subbética; es, desde una perspectiva estrictamente biológica, una oportunidad para recordar componentes moleculares llevados al campo de la neuroprotección. En un siglo definido por el desafío de la neurodegeneración, la composición polifenólica de estos aceites es objeto de una investigación prometedora.

La excelencia de un AOVE premiado se mide por su perfil polifenólico, y es aquí donde la ciencia encuentra su mayor aliado. El oleocantal, abundante en las variedades picuda y hojiblanca de Carcabuey, actúa como un modulador alostérico de la inflamación sistémica en los estudios preclínicos.

En el homeostasis cerebral, este compuesto es capaz de reprogramar la microglía, las células inmunitarias del cerebro. Cuando la microglia opera en un estado equilibrado, favorece la eliminación de detritus celulares y favorece un entorno propicio para la neurogénesis. Los polifenoles del aceite de oliva siguen investigandose en este contexto.

La neurogénesis del adulto es un proceso incompleto sin la integración sináptica. Las nuevas neuronas nacidas dependen de factores tróficos y la evidencia científica actual posiciona al ácido oleico y al hidroxitirosol del AOVE como potentes inductores de la neuroprotección.

Esta protección alcanza su cénit durante el sueño REM. Mientras el cerebro procesa la información del día, las neuronas jóvenes protegidas por los antioxidantes del AOVE resisten el estrés oxidativo propio del alto metabolismo nocturno. El AOVE asegura que la poda sináptica ejecutada por la microglía sea precisa, eliminando lo innecesario pero blindando aquellas conexiones que forman nuestros recuerdos y capacidades cognitivas.

El premio mundial otorgado este año al AOVE de Carcabuey trasciende lo gastronómico. Es un producto con unos componentes fenólicos capaces de atravesar la barrera hematoencefálica favoreciendo la plasticidad cerebral, una memoria más resiliente y un sistema inmunitario mas competente. Por eso celebramos el premio al mejor aceite del mundo 2026.

*Médico