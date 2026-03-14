Opinión | caligrafía
Los ricos no emiten
Anatole France escribió en ‘El lirio rojo’ (lo tienen a la página 118 de la edición de Calmann-Levy de 1906) que «La ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto a ricos como a pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan». Si tienen ustedes un buen día filosófico, les recuerdo que la Escuela de Chicago profundizó en estas cosas y llegó a la conclusión de que la norma que no incumples es la que te conviene, y no quieres que la incumpla al que le viene francamente mal. Está prohibido para ricos y pobres circular por una zona de baja emisiones, antes Acire, en el futuro los dioses crueles del Derecho lo sabrán; pero por algún extraño motivo los coches con distintivo fetén, 0 o Eco, para pasearse por los sitios sin restricciones, siempre son los de los ricos. Ya, sus dueños no se consideran ricos, pero una gran ganga híbrida se paga en una entrada que supone un año de salario mínimo y una salida del triple, más las cuotas mensuales que toquen. La restricción Acire original buscaba sacar los coches de calles en las que no pueden circular sin fastidiar seriamente al peatón. Era incómodo y un tiro para los vecinos del centro, pero era para todos. Se suavizó por motivos económicos y excepciones naturales, y hemos llegado a lo habitual: la ley nacida de la bruma burócrata europea la soporta la familia que no tiene un coche híbrido ni hace turismo cultural, se la salta el que puede pagar y el negocio es del que vende coches y pegatinas para el cristal. El centro, más sucio y más roto: como siempre. El que hace la norma, secuestrado o ciego. Las economías normales, tras la valla. Y ya estaría. Circulemos.
*Abogado
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en Madrid su nueva colección flamenca: 'Herencia'
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido