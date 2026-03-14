Aprendamos a odiar

A odiar también se enseña, también se aspira al odio. Su enseñanza resulta siempre productiva: con invertir muy poco, se logran resultados estupendos. Tú odia, que algo queda; y después en tus hijos, y también en los hijos de tus hijos. Hay esa inclinación y no hace falta alimentarla mucho: pocas ideas, en realidad muy básicas, o ni siquiera ideas, sino dogmas, bastan para todo que arda deprisa. Eso lo entienden casi antes de existir los totalitarismos del siglo pasado: y escribo totalitarismos, no sólo porque es un término más exacto y real, sino también porque fascista lo están dejando tan sobado ya, tan rezumante de bilis militante y de acné juvenil muy pasado de porros, que todo es fascista, y por eso al final nada lo es. Los totalitarismos del veinte, el nazismo y el comunismo soviético, además de otros, saben mantener su reserva de odio: al judío, para empezar, porque el antisemitismo los hermana, desde el principio, más armoniosamente de lo que muchos hoy quieren recordar. Hitler entiende que el odio siempre es básico y funciona, y Stalin también; uno le gana la guerra al otro, pero los dos comprueban que la única emoción aún más fuerte que el odio es siempre el miedo. Desde el odio y el miedo, se articulan todas las dictaduras: el odio, para levantarlas, y el miedo, para mantenerlas. Más allá de eso ya no hay ideologías, sino versiones interesadas del odio, investidas siempre de una pureza sustentada en la negación del otro y su cosificación, en la reducción y el odio al disidente.

Si sigues las afirmaciones de ciertos presentadores y presuntos analistas políticos, parece que estamos al borde de un conflicto civil. Los términos fascista, terrorista, acoso y violencia se usan con una manga ancha que en modo alguno se ajusta al principio mínimo de la relación o equivalencia entre significante y significado. Pero se empezó llamando fascista a Albert Rivera, que no ha llegado a ser lo que muchos pensaron, pero no es un fascista. Sin embargo, hay gente gritando que hay que expulsar a quienes no piensan como ellos, o sustituirlos, algo que es fascismo puro, pero aquí los fascistas son los otros. A odiar se enseña, a odiar también se aspira, aunque uno siempre puede elegir pensar con la cabeza antes que con las tripas. Pero hemos llegado a un nivel delirante en el que alguien afirma que le han agredido, con un vídeo en que se aprecia claramente que no, y un auto judicial que lo desmiente, y ese alguien mantiene, en redes y platós, al contrario que la canción, que, lo que no pasó, pasó. Eso justo es Goebbels: porque los ministros de propaganda nazis, como los sinvergüenzas de todo pelaje, no dejan que la verdad, grabada o no, les estropee el discurso.

*Escritor