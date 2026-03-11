En época reivindicativa de la acción de la mujer en la historia, la de la reina doña Urraca de León (Siglo XII) me ha recordado que aparte del mal trato que esa historia da, hay también otro casi peor que es el silencio, el ninguneo. Y en nuestra propia casa tenemos un ejemplo preclaro. Me refiero a la noble doña Leonor López de Córdoba -conocida también por Leonor de Córdoba, que no tiene nada que ver con Leonor de Guzmán-, y que da nombre a un premio de poesía sólo para mujeres que se otorga en nuestra ciudad.

Hace unos días en una exposición bibliográfica de mujeres escritoras que tuvieron un papel relevante en la historia literaria, nuestra Leonor quedó soslayada. Y eso que fue la primera persona –no sólo mujer- que escribió autobiografía en español, aunque inmersa en ese olvido, hasta ínclitas catedráticas dicen que fue Teresa de Jesús la primera y supongo que es por desconocimiento.

En primer lugar tengo que reconocer una cierta fascinación por esta cordobesa desde que conocí su figura hace ya unas décadas. Una figura contradictoria, controvertida, de gran personalidad y un personaje destacado en la historia de su tiempo. Era de familia aristocrática relacionada con el señorío de Aguilar y la casa de Córdoba, aunque nacida circunstancialmente en Calatayud en 1362 debido a que su padre el Maestre de Calatrava, Martín López de Córdoba fue a apoyar a su señor Pedro el Cruel en sus luchas en Aragón contra Pedro IV el Ceremonioso. Su vida es una incesante retahíla de sufrimientos, penalidades o avatares de la fortuna, casi una réplica del Santo Job. Fue rehén con unos cuatro años del Príncipe Negro en Bayona, presenció la ejecución de su padre en Sevilla en la plaza de San Francisco; vivió la muerte de sus hermanos y otros familiares y fue encarcelada en las Atarazanas de dicha ciudad con solo nueve años y hasta los 17, solo por ser hija de su padre. Allí presa, es casada a los doce años con Ruy Gutíerrez de Hinestrosa. Se instala en Córdoba una vez recuperada su libertad y pasa a vivir cerca de San Hipólito. Y finalmente en la epidemia de peste de finales del siglo XIV perdió a un hijo. Leonor muere en julio de 1430, estando su mausoleo en la capilla de la Virgen del Rosario en la iglesia de San Pablo de Córdoba.

Leonor era una mujer con relaciones muy cercanas a la reina Catalina de Lancaster, a la sazón esposa del rey Enrique III de Trastámara y regente tras su enviudamiento. De ella fue dama de la corte, consejera privada y su valida desde 1407 hasta 1412, siendo en ese tiempo un personaje decisivo en la política de Estado de la regente y una de las personas más influyentes en Castilla. Posteriormente cae en desgracia tras granjearse numerosos enemigos, entre otros motivos por ser mujer, pasando ese año el favor a otra dama, que precisamente fue su protegida y después enemiga, doña Inés de Torres.

Pero anteriormente, para granjearse el favor del rey y la reina escribió unas ‘Memorias’ que abarcan desde su nacimiento hasta 1401. Según el profesor Blas Sánchez Dueñas, escribió el relato de su vida, entre esa fecha y 1405. Ello le confiere ser la primera persona que escribe autobiografía en la que, a pesar de su brevedad, refleja la época que le tocó vivir, y es toda una exclamación, sencilla, humilde, cotidiana, directa y reivindicativa de lo que fue su vida, la de su familia, y sus agravios. Ella misma se definió como «la más desventurada, desamparada y más maldita mujer del mundo». Sin duda no merece la oscuridad que se le sigue otorgando.

*Poeta y académico de Córdoba