El poder que sostiene la vida

Para CCOO Córdoba, el 8 de marzo no es una efeméride vacía ni un espacio para el marketing institucional. Es un ejercicio de memoria y, sobre todo, una jornada de reivindicación sindical. Este 2026, bajo el lema «El Poder de las Mujeres», volvemos a llenar las calles para recordar que nuestra autoridad no emana de jerarquías impuestas, sino de ser quienes sostenemos el engranaje del mundo: producimos, investigamos, educamos y cuidamos. Sin embargo, el sistema sigue devolviendo precariedad a cambio de ese esfuerzo vital.

Los datos en nuestra provincia son una constatación de la injusticia, ya que, a pesar de los avances logrados, en Córdoba, la desigualdad tiene rostro de mujer. Nos enfrentamos a una brecha salarial del 23,7 % en nuestra capital y del 24,7 % en la provincia, que alcanza su máxima en el sector de agroganadero, con un 79,6 %. Esta discriminación económica es estructural y se ensaña con la maternidad: mientras la brecha para mujeres sin hijos es del 19,2 %, en cuanto aparecen hijos menores la brecha llega a superar el 30 %. Es el peaje por cuidar, una factura que el mercado laboral nos pasa sistemáticamente.

A esta realidad se suma la trampa de la parcialidad y la temporalidad, que recae de forma desproporcionada sobre nosotras, generando una vulnerabilidad que impacta en nuestro presente y lastra nuestro futuro compromiso con las pensiones, existiendo en nuestra provincia una brecha del 13,6% en detrimento de las mujeres. No es una elección; es una imposición derivada de un sistema que se niega a asumir la corresponsabilidad de los cuidados.

Asistimos al grave problema de la dependencia en Andalucía, con listas de espera inasumibles por las personas dependientes y sus familias. Ese vacío que deja la administración lo estamos llenando las mujeres a costa de nuestra salud y nuestras carreras profesionales.

Asimismo, desde CCOO Córdoba denunciamos con firmeza que la prevención de riesgos laborales sigue anclada en un modelo masculino. Se ignora la penosidad, el desgaste psicológico y la carga física de sectores feminizados como la limpieza o la ayuda a domicilio. Esta falta de perspectiva de género nos está enfermando.

Revertir esta situación que descansa sobre la precariedad y el agotamiento de las mujeres exige pasar de las declaraciones de intenciones a la acción directa. Desde CCOO reclamamos:

Vigilancia estricta de los Planes de Igualdad: No permitiremos que sean papel mojado; exigimos auditorías retributivas reales y sanciones ante los incumplimientos.

Refuerzo de los Servicios Públicos: Es urgente ampliar la red de escuelas infantiles y recursos asistenciales para que la conciliación no sea una carrera de obstáculos individual.

Negociación Colectiva con perspectiva de género: Para que trabajos de igual valor reciban, de una vez por todas, igual salario.

Inspección de Trabajo reforzada: Para erradicar las discriminaciones que sufren las mujeres en los centros de trabajo. Asimismo, reclamamos del empresariado la puesta en marcha inmediata y eficaz de los protocolos contra el acoso, el cumplimiento riguroso de los planes de igualdad, un acompañamiento real y continuado a las víctimas y la implementación de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a toda la plantilla.

Frente a los discursos negacionistas que intentan ridiculizar nuestra lucha o invisibilizar la violencia machista, CCOO actuará como dique de contención. No daremos ni un paso atrás. Nuestra lucha es imparable porque los derechos de las mujeres no son negociables.

*Secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba