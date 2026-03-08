Siempre fueron ellas

Fue Dolores quien crio a sus once hijos en la posguerra, quien alargaba la leche con agua y el pan con paciencia, quien se iba a dormir con el estómago vacío para que otros pudieran llenarlo.

Fue Esperanza quien sostuvo a aquella niña cuando tuvo su primera menstruación en el colegio, y le enseñó a conocer y cuidar sus propios cambios.

Fue Soledad quien sintió que no había razones para vivir cuando quedó viuda, pero fueron sus vecinas quienes tocaron a su puerta con un puchero calentito, con sillas de plástico para tomar el fresco y llenaron sus días de compañía.

Fue Luz quien fingió ser amiga de aquella chica que caminaba sola por la noche, mientras unos pasos la seguían, silenciosos y persistentes.

Fue Socorro la única de aquel bloque que no dudó en llamar al 016 al escuchar los gritos y los golpes del piso de arriba.

Fue Consuelo quien secó las lágrimas de aquella chica que lloraba en el baño de una discoteca porque su novio le había sido infiel.

Fue Salud quien cambió el pañal de sus hijos, sus nietos, sus suegros… y de cualquiera que necesitara sus manos.

Fue Gracia quien, como ocurría en aquellos tiempos, se quedó cuidando de la casa mientras sus hermanos estudiaban una carrera.

Fue Piedad quien echó un puñado de lentejas más, porque donde «comen dos, comen tres», cuando el hambre tocaba a la puerta, fuera quien fuera.

Fue Milagros quien de la pena hizo un baile y la convirtió en libertad.

Fue Aurora quien se negó a seguir siendo musa para convertirse en poeta, y, sin saberlo, se convirtió en referente de todas aquellas que vendrían después.

Fue Estrella quien derribó los complejos de aquellas adolescentes mostrando que un cuerpo con curvas, marcas y movimiento seguía siendo valioso.

Fue Remedios quien curó la fiebre con remedios caseros que sanaban más que cualquier medicina.

Fue Amparo quien con retales tejió abrigo para quienes sentían frío.

Fue Paloma quien rompió el techo de cristal y abrió espacios para que otras mujeres pudieran ocupar puestos que antes estaban cerrados.

Fue Alma quien no necesitó cuerpo para estar presente, la que grabó a fuego los nombres de las que nos arrebataron, convirtiendo su memoria en la vértebra que hoy nos mantiene a todas unidas y en pie.

Fueron mujeres anónimas quienes, en su cotidianidad, sostuvieron a la humanidad. Da igual si estaban rotas, siempre había un espacio para cuidar. ¿Cómo no nos iba a felicitar? ¿Cómo no nos iba a agradecer?

Feliz día de la mujer, compañeras, amigas, hermanas.

*Psicóloga