Todo lo que perder

Es imposible negar lo evidente. El mundo está inmerso en una guerra que todavía no nos atrevemos a calificar como mundial, pero que, indiscutiblemente, es de consecuencias globales. Es ahora el preciso momento en el que debemos preguntarnos quién nos ha traído a este abismo. Habitamos desde hace más de quince años un mundo lleno de incertidumbres, paradigmas y relatos que redimensionan la realidad bajo augurios catastróficos. La hipérbole, el insulto, la crispación, el discurso del odio, la dialéctica amigo/enemigo, la recuperación de los nacionalismos, la xenofobia, la polarización de cualquier debate, la cleptocracia, las mentiras, las redes, la privatización de la política y tantos y tantos factores que, convenientemente dispersados sobre nuestras democracias, han conseguido cumplir una estrategia perfectamente diseñada.

El campo de pruebas de esta táctica, urdida originariamente por el laboratorio político de un siniestro personaje de extrema derecha llamado Steve Bannon, se inició en 2016 en el referéndum del Brexit y en la campaña electoral que meses después daría la victoria electoral a Trump. Su empresa, Cambridge Analytica, utilizó estrategias ilegales de manejo de datos procedentes de la red. Con ello obtenía perfiles nítidamente definidos de los usuarios, para generar informaciones convenientemente sesgadas con las que influir a través de noticias falsas y mensajes extremistas en determinados sectores de votantes. Así logró conformar una opinión pública ofendida y crítica con el funcionamiento de las democracias occidentales. No podemos afirmar que exclusivamente esta empresa y ese personaje sean los protagonistas del magma catastrófico actual, pero sí que son el máximo exponente de la estrategia seguida.

Por supuesto que todo no se inventa de la nada. Desde la crisis de 2008, el capitalismo, el deterioro institucional, las crisis migratorias, climáticas, los cambios tecnológicos, las fragilidades contemporáneas habían puesto a prueba las costuras de las democracias liberales. La incapacidad institucional y, en mi opinión, la falta de respuesta de los partidos, especialmente los de izquierda, a los retos planteados y a las necesidades de sus tradicionales votantes, lentamente habían provocado cierta orfandad en buena parte de la sociedad, que se vio gravemente perjudicada por el salvajismo capitalista de la crisis de Lehman Brothers. Tony Judt en «Algo va mal» ya nos avisó en 2010 de la crisis del estado del bienestar y la incapacidad de la izquierda. La solución fue una política «austericida» que solo causó más dolor en los más débiles. El capitalismo desaforado creó la crisis y patrocinó de inmediato a los estrategas de la ultraderecha, tecnológica y tácticamente bien pertrechados, para que explotaran y acrecentaran el descontento social, culpando a las democracias liberales del mal acaecido.

El escenario estaba preparado para que aparecieran los populismos con sus mágicas soluciones, el crecimiento de la ultraderecha fue exponencial. El populismo de izquierda se iba a desinflar pronto diluido en sus eternas disquisiciones teóricas y umbilicales que aportan desde poco a nada. Obreros tradicionales, el lumpen arrinconado y excluido por el propio sistema capitalista, clases medias desencantadas, jóvenes abducidos y henchidos de deseo de cambio, desesperados de todo pelaje, supremacistas, nacionalistas, ventajistas, ya tenían lista la compra del discurso de quienes en gran medida habían provocado sus propios males. El voto de la ultraderecha, el apoyo al autoritarismo, la reivindicación de los regímenes que tanto dolor provocaron en el siglo XX, aparecieron como un ciclón sobre las democracias occidentales. Desafortunadamente, los millones de votos que han ido a estos partidos y que ya tienen gobiernos desde Norteamérica hasta la Patagonia, pasando por la vieja Europa, han caído en el engaño una vez más, tal como ocurrió en la crisis de 1929. No solo ellos, también los partidos conservadores se han dejado arrastrar exactamente igual que en los estertores de la República de Weimar. Nunca recordaremos bastante la ignominia de Franz von Papen, líder conservador alemán que facilitó el camino a Hitler para el ascenso al poder.

La ultraderecha es el ariete de quienes propiciaron las condiciones para crear buena parte de las crisis y, de otro lado, la incapacidad del resto para corregir la deriva ha dado alas a aquéllos. La solución ofrecida es acabar con todo atisbo de la política clásica ofreciendo bálsamos de fierabrás a diestro y siniestro. Y ¿a dónde nos han llevado? ¿Estamos en un mundo mejor? ¿Nos sentimos más seguros?

En negociación y resolución de conflictos cuando hay una discrepancia que se mide en términos de ganar o perder, uno debe hacer un balance de cuánto puede ganar, pero nunca debe olvidar cuánto puede perder. Es frecuente que las pérdidas no las veamos cegados por la luminosidad de unas supuestas ganancias. Este relato es muy frecuente en el discurso político y, especialmente, en el electoral. Se trata de conseguir engañar al electorado con un imaginario pleno de maravillas, ocultado todo lo que se puede perder y el coste de aceptar esa oferta ilusionante.

En ese punto estamos. La gente ya ha comprado esa luminosidad embaucadora en algunos países y en otros lo está haciendo a pasos agigantados. Sin ir más lejos, aquí tenemos las encuestas que reflejan este proceso. Estos que van a hacer grande a la patria, que van a resolver la vida de inmediato, que van a expulsar a los inmigrantes, que acabarán con un mundo sin Dios, que devolverán al hombre blanco su rol, que harán de la tradición el bálsamo para los tiempos de zozobra... Sí, justo estos han colocado al mundo al borde de una guerra mundial. Son estos los que van a provocar, si nadie lo remedia, una subida de los precios de la energía, un incremento de la inflación, destruirán las ayudas sociales y provocarán un mayor empobrecimiento de esos que les votan y a los que dicen ayudar. Defienden a sus jóvenes cachorros y les dicen que la democracia no les da viviendas por culpa de los okupas, pero ellos están junto a los fondos buitre y apoyan la gentrificación de las ciudades. Y, sobre todo, llegado el caso y ojalá que no llegue, son estos votantes y esos jóvenes los que pondrán los muertos en guerras ocasionadas por los discursos ultranacionalistas, supremacistas, egoístas que, lejos de solucionar los males del presente, de momento ya están a punto de destrozarlo.

No, no son los derechos humanos. No, no son los derechos de los trabajadores. No, no es la patria. No, no es la tradición. No, no son los jóvenes lo que les preocupa. Solo les importa la defensa de sus intereses y su modelo dictatorial. Nadie se acuerda ya de la financiación iraní de estos que ahora defienden los ataques a Teherán. No les importan los manifestantes muertos por un régimen odioso, tan odioso como otros que son amigos de occidente. Lo que de verdad les importa es el poder, un poder absoluto para continuar alimentando las cuentas de los mil millonarios que engordan con las empresas tecnofeudales y con la fabricación de armas en una carrera desbocada donde nada se puede ganar y todo se puede perder.

*Catedrático de la Universidad de Córdoba