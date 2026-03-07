Ni una sola verdad

Llueve de nuevo y no se limpia la conciencia de lo que ha de venir. Llueve sobre Adamuz, sobre nosotros. Llueve sobre algunos actores y actrices españoles que se han llegado a creer que ellos son la Cultura: así, en mayúscula. Y por eso se ponen su chapita y son capaces de hablar absolutamente de todas las debacles que asolan nuestro mundo, pero no hay ni un segundo para recordar a los 46 muertos de Adamuz y a sus 152 heridos. Claro que su hubiera habido en Espala un gobierno conservador, los actores se habrían inventado una chapita con forma de vía de tren; y si la esposa y el hermano y los dos secretarios de organización de ese partido conservador hubieran estado involucrados en casos de corrupción con meretrices, plazas creadas a dedo -imagino que mi despacho estaría en el edificio, imagino que mi ocupación sería trabajar-, no te quiero ni contar las maravillosas escenas de conciencia crítica que nos habrían podido regalar. Pero no: si el partido del gobierno es amigo, o lo sentimos amigo, y estamos cómodamente colocados en nuestra ubicación tradicional, para qué vamos a movernos, para qué vamos a pensar.

No me olvido de Macarena Gómez, que es una de las menores actrices que hay en España y también una mente libre y radicalmente lúcida. Pero así vivimos, encadenando desastres. Pedro Sánchez se levanta entonando el No a la guerra y al día siguiente manda nuestra fragata más potente, la Cristóbal Colón, para defender Chipre. Es decir: a pegar bombazos si hace falta, porque de eso se trata cuando vas a defender a un país aliado que, además, casi no tiene ejército. Pero no os preocupéis, que hemos vuelto a sacar el No a la guerra, y ahí tienes a la ministra de Igualdad entonándolo, mientras da palmas con menos ritmo que Trump bailando La Macarena. Se dice lo uno y lo contrario en la misma frase, porque cambiamos de opinión cada minuto. O de principios, como le corrigió Antonio Banderas. Lo que pasa es que, incluso para cambiar de principios, primero debes tenerlos.

José Luis Rodríguez Zapatero demostró su respaldo al derecho internacional en 2011 enviando un telegrama a Obama para darle la enhorabuena por el asesinato de Osama Bin Laden. Luego, como buen demócrata, explicó en el Congreso que le habría gustado un juicio justo, pero que Bin Laden se lo había buscado. Algo completamente cierto, pero que estaba tanto con el presunto derecho internacional como el rapto o detención de Nicolás Maduro y el bombardeo de Irán. En fin, amigos y amigas, amigues todes, ni una feminista apoyando a las mujeres y las protestas en Irán, y llevan 30.000 muertos. Pero eso sí: ahora, No a la guerra. Cada uno rumia su propia alfalfa, y nos espera un mundo sin una sola verdad.

*Escritor