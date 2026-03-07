El desafío silencioso de las pymes: costes y futuro

Hay debates que ocupan titulares y otros que son más discretos, pero cuyos efectos son cruciales para la economía. La evolución de los costes empresariales pertenece a esta segunda categoría. Se han convertido en uno de los factores que más condicionan la viabilidad, el crecimiento y la capacidad de generar empleo de nuestras pymes y autónomos, a los que pertenecemos la inmensa mayoría de los emprendedores de este país. Sin embargo, rara vez se aborda este asunto con la amplitud estratégica que merece.

Como digo, las pequeñas y medianas empresas representan el núcleo de nuestro tejido productivo. En Andalucía y en Córdoba, además, vertebran el territorio y fijan población en barrios y municipios. Son también las más expuestas cuando el entorno se vuelve exigente, ya que operan con estructuras más rígidas, con menor capacidad de absorción y márgenes estrechos. Cualquier incremento de costes, ya sean laborales, energéticos, financieros o regulatorios, impacta en la cuenta de resultados.

Vaya por delante que no es mi intención cuestionar aquí avances sociales ni eludir las responsabilidades empresariales, sino reconocer que la capacidad de adaptación de las pequeñas empresas queda en entredicho si los gastos crecen a mayor ritmo que la productividad. Cuando eso ocurre, se generan tensiones que, antes o después, terminan trasladándose al empleo, a la inversión y a la competitividad.

La presión sobre los márgenes limita la renovación de equipos, retrasa decisiones de contratación y obliga a aplazar proyectos de expansión. En un contexto de competencia creciente (también frente a grandes operadores y plataformas digitales con economías de escala difíciles de igualar), el aumento de costes reduce la capacidad de competir en precio y en servicio.

Por eso, este debate sobrepasa lo económico. Es también social y territorial. Afecta directamente al equilibrio de nuestras ciudades, a la vida de nuestros barrios y a la cohesión de nuestros municipios. La sostenibilidad del tejido de las pymes influye, en gran medida, en la viabilidad de nuestro modelo económico y social.

Ahora bien, tampoco podemos simplificar el esquema mental sobre esta discusión y llevarlo solo a contener o reducir gastos. El verdadero desafío consiste en construir entornos que permitan mejorar la productividad empresarial. Digitalización, innovación, formación, asociacionismo empresarial y modernización organizativa aparecen como las respuestas necesarias. Pero debemos ser realistas, ya que no siempre esos valores son suficientes si la incertidumbre regulatoria limita la capacidad de inversión.

El emprendimiento necesita estabilidad y previsibilidad para asumir riesgos. Las decisiones empresariales se toman con horizontes temporales amplios y, cuando la evolución de los costes es incierta o acelerada, la prudencia se impone. Y esa cautela, en demasiadas ocasiones, significa dejar de contratar, no ampliar, demorar la innovación.

Conviene incorporar al debate una visión equilibrada. La competitividad depende en gran medida del talento y de la iniciativa, que afortunadamente abundan en nuestro tejido económico. En el ámbito comercial, doy fe de ello. Pero también está subordinada al marco en el que operan las empresas. La sostenibilidad del sistema exige una simetría entre los costes y la productividad, entre otros factores.

Las pymes y los autónomos estamos demostrando una notable capacidad de adaptación en los últimos años. Hemos asumido transformaciones tecnológicas, cambios en los hábitos de consumo y nuevas exigencias normativas. Pero no podemos dar por hecho que esa resiliencia es ilimitada. Cuando los gastos estructurales crecen de forma sostenida, el margen de maniobra se reduce.

El futuro pasa por encontrar un punto de armonía que permita proteger el empleo, los salarios, incentivar la inversión y reforzar la competitividad. En definitiva, un equilibrio que combine sostenibilidad económica con cohesión social. Garantizar la viabilidad de nuestras pymes no se puede entender solamente como una reivindicación sectorial; sino como una condición imprescindible para el crecimiento y la estabilidad de nuestro país.

Este desafío silencioso requiere de soluciones complejas que eviten respuestas unilaterales. Exige diálogo, análisis riguroso y una mirada a largo plazo. Porque, en última instancia, más allá de esos costes empresariales, estamos hablando del modelo productivo que queremos construir y del papel que otorgamos a quienes, día a día, levantan la persiana y sostienen nuestra economía real.

*Presidente de la Federación Provincial del Comercio (Comercio Córdoba), vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y presidente de la Confederación Comercio Andalucía