El puente a la razón

Con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes, que conmemoramos el próximo 14 de abril, se han celebrado esta semana diversas actividades poniendo en valor al hombre que leyó a Aristóteles bajo el sol de Al Andalus. En las callejuelas de la Córdoba del siglo XII, donde el aroma a azahar se mezclaba con el trasiego de una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, un hombre se propuso una tarea titánica: reconciliar lo que muchos creían irreconciliable, fé y razón. Este filósofo, jurista y médico, no era un académico de torre de marfil, sino un hombre de Estado que entendía que una sociedad que teme a la pregunta está condenada al estancamiento. Averroes no solo tradujo a Aristóteles; lo rescató del olvido para Europa. Mientras el continente sumía sus bibliotecas en el polvo de los monasterios, el cordobés diseccionaba la lógica griega para aplicarla a la teología islámica. Su tesis central era revolucionaria y, para algunos, peligrosa: la verdad es una sola, pero hay diferentes caminos para llegar a ella. Averroes sostenía que la filosofía y la revelación divina no eran caminos opuestos. En su obra argumenta que si Dios es la Verdad, y la razón busca la verdad, ambas no pueden contradecirse. Miguel Cruz en sus estudios sobre el pensamiento andalusí señala: «Averroes no solo explica a Aristóteles, sino que obliga a la teología a medirse con la lógica».

Uno de los puntos más sorprendentes y vigentes de su obra, ahora que estamos en la víspera del 8 de marzo, es su defensa de la mujer. En sus comentarios a la República de Platón, Averroes criticó duramente la sociedad de su tiempo por reducir a las mujeres a la crianza y el servicio doméstico. Sostenía que las mujeres poseían las mismas capacidades intelectuales y guerreras que los hombres. Esta visión, que hoy resuena con las luchas feministas globales, fue revolucionaria hace 900 años. «Nuestras sociedades han fracasado porque han tratado a las mujeres como plantas, privándonos de la mitad de nuestra fuerza intelectual», escribía con una lucidez que avergonzaría a muchos.

Por eso la vida de Averroes terminó en el exilio en Marrakech, tras ser defenestrado por el poder almohade, que bajo la presión de las guerras contra los reinos cristianos, optó por un rigorismo religioso que no dejaba espacio para la lógica aristotélica. Sus libros fueron quemados en las plazas públicas, un eco temprano de lo que siglos después ocurriría en otras latitudes. La ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio y éste lleva a la violencia. Esa es la ecuación. La ignorancia es la madre de todos los males.

El pensamiento de Averroes a casi un milenio de su nacimiento en la Córdoba califal, sigue sacudiendo el siglo XXI. Emerge no solo como una reliquia del pasado andalusí, sino como un puente a la razón, como un antídoto necesario contra el fanatismo y la desconexión entre la fe y la ciencia. Reivindicado por la UNESCO como un símbolo del «Diálogo de Civilizaciones», su vigencia no reside en que todas sus teorías científicas sino en su actitud ante el conocimiento. En un momento de creciente polarización, Averroes nos invita a bajar las armas del dogma y sentarnos a la mesa de la lógica. Nos enseña que la fe que teme a la ciencia es una fe débil, y que la ciencia que ignora la ética es una ciencia ciega. La escritora Rosa Montero al reflexionar sobre las raíces de nuestra cultura señala: «Necesitamos más Averroes y menos muros; más curiosidad por el ‘otro’ y menos miedo a que la razón nos arrebate nuestras certezas más cómodas».

