Ellas lo prefieren neandertal

Durante milenios, la imagen del hombre de Neanderthal fue la de un primo lejano y tosco con el que nuestros antepasados apenas se cruzaron. Sin embargo, la genética nos ha revelado una historia mucho más íntima. Lejos de ser encuentros esporádicos o violentos, los análisis de ADN demuestran que, durante miles de años, los humanos anatómicamente modernos y los neandertales coexistieron, se encontraron y llegaron a mezclarse en un proceso de mestizaje continuo, de modo que todos los humanos con ascendencia no africana portamos hoy entre un 1% y un 2% de ADN heredado de aquellos vínculos prehistóricos, un testimonio silencioso de que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino un complejo árbol. Y hay algo curioso en este hecho: esos restos de ADN neandertal, que se encuentran repartidos por todos los cromosomas, brillan por su ausencia en el cromosoma X.

Durante décadas, la ciencia tenía una respuesta simple para esa ausencia de ADN neandertal en el cromosoma X: la selección natural actuó como un estricto corrector, eliminando esos genes «tóxicos» de los neandertales que nos hacían daño. Era la narrativa clásica de la supervivencia del más fuerte, del sapiens superior que, tras aparearse con ese primo lejano y rudo de Eurasia, depuró rápidamente su material genético defectuoso. Pero un equipo liderado por la genetista Sarah Tishkoff, de la Universidad de Pensilvania, acaba de publicar un estudio en la revista Science que revoluciona esta idea. Su hipótesis es tan sugerente como revolucionaria: no hubo incompatibilidad genética entre neandertales y sapiens; lo que sí hubo fueron ciertas preferencias a la hora de ligar entre individuos de ambos linajes.

Efectivamente, la clave, según los investigadores, está en quién se apareó con quién. Y, para entenderlo, recordemos algo de genética básica: las mujeres tienen dos cromosomas X (XX), mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y (XY). Si la mayoría de los encuentros sexuales se produjeron entre hombres neandertales y mujeres sapiens, el flujo de genes tiene una dirección clara.

¿Qué sucede cuando se aparea un hembra sapiens con un macho neandertal? Los hijos mestizos de estas uniones recibirán el cromosoma X siempre de su madre sapiens, y el cromosoma Y de su padre neandertal (que iría desapareciendo con el tiempo al no haber apareamiento inverso). De esta forma, los cromosomas X neandertales tenían muy pocas vías para entrar en la población humana. En cambio, las hijas de estas parejas sí portaban un cromosoma X neandertal de su padre, pero al cruzarse con machos neandertales, inyectaban ADN humano en el acervo genético neandertal... incluyendo en su cromosoma X. Por eso, después de miles de generaciones, resultó una acumulación de ADN sapiens en el cromosoma X de los neandertales mientras que no queda ADN neandertal en el cromosoma X de los sapiens modernos.

El hallazgo es mucho más que una curiosidad genética. Este estudio sugiere que, hace 50.000 años, ya operaban dinámicas sociales complejas. El equipo de Tishkoff, lejos de dar el tema por cerrado, se pregunta ahora el porqué de esa preferencia. ¿Eran los neandertales una especie con estructura de clanes en la que los machos se desplazaban para buscar pareja? ¿Buscaban las mujeres sapiens protección? Sea cual sea la respuesta, el genoma se convierte así en un diario íntimo de la humanidad. No solo registra las enfermedades que superamos o los climas que soportamos, sino también los encuentros fortuitos, y el amor (o el deseo) en tiempos del Paleolítico. Al final, puede resultar que lo que nos convirtió en los humanos que somos hoy no fue solo la lucha, sino la fascinación de las chicas sapiens por el «chico rudo» de un clan neandertal cercano.

