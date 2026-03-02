Hace años, lo menos diez, escribí de Palenciana: «Olivos, viñedos y cereales. Aceite, vino y pan. Se repite la trilogía básica mediterránea en esta villa que, en kilómetros, está más cerca de Málaga que de Córdoba. Sus vinos ya no pertenecen a la DOP Montilla-Moriles, a pesar de cumplir los requisitos; en cambio, algunos de ellos -los vinos de licor y los naturalmente dulces- sí pertenecen a la DO Vinos de Málaga». Recuerdo esto a cuenta de la visita que los académicos y académicas de la Real Academia de Córdoba realizamos el 21 de febrero, fecha tan próxima al recién celebrado Día de Andalucía, que podría considerarse una celebración más. El alcalde, Gonzalo Ariza Linares, tras las palabras de cordial bienvenida, hizo constar que estábamos, «digan lo que digan unos y otros, en el corazón de Andalucía», refiriéndose al centro geográfico que reclaman entre sí varios de los municipios limítrofes.

En el patio del ayuntamiento, al que fuimos acompañados por Ana Velasco y Mariano Ortiz, protectores civiles, se sirvió un delicioso desayuno molinero; todo buenísimo, pero el protagonismo se lo llevó la «torta de aceite», elaborada por Josefa Linares Hurtado, madre del alcalde. No tiene nada que ver con la que comúnmente conocemos con ese nombre, sino que es una tarta de bizcocho y otros ingredientes sabiamente ensamblados, cuya receta es alto secreto. Así reconfortados, guiados por Rafael Gómez, visitamos la Parroquia de San Miguel; continuamos con la observación de la molturación de la aceituna en la Cooperativa de San Isidro Labrador, explicada por su presidente, Francisco Hurtado García y el maestro del molino, José Cívico Castro, y, por último, en la Cooperativa Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli, supimos del tratamiento de los residuos para la obtención de energía eléctrica, gas y fertilizantes, con las explicaciones de Miguel Espinosa, Diego Aranda y Juan Fuentes. De todo queda constancia en las fotografías realizadas por Francisco Espadas.

El menú de la comida, en el restaurante El Puente -a cargo de Juana, en la cocina, y servida por sus hijas Estefanía y Janet- sencilla y casera, con un plato principal a base de migas con torreznos, chorizo, huevos fritos y melón, constituye una muestra de la gastronomía local, que por la situación geográfica conjuga influencias de la Campiña y de la Vega de Antequera con las Subbéticas que le corresponden. Habrá quien piense que he dado muchos nombres. Pues todavía me queda uno: Manuel García Hurtado, el organizador, cronista de Palenciana y académico. Desde luego, están en el corazón de Andalucía y son todo corazón. Gracias.

*Académica