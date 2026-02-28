Hasta siempre, chico de las galaxias y los funkos

A Juanlu Dorado Merchán, fallecido el pasado 23 de febrero de 2026.

Nadie se atrevió a decirme que te habías ido. Querían protegerme del inmenso dolor que sabrían que me inundaría, porque no tuve ocasión de despedirme como me habría gustado. En verano la vida nos puso a prueba a los dos al mismo tiempo y, cuando yo volví en sí, tú comenzaste a empeorar. Pero apenas tres semanas antes de todo esto, estábamos cruzando agendas para pasar unos días juntos. Teníamos tantos planes pendientes como contiene nuestro chat de Whatsapp. Y, de repente, diagnósticos de los que matan, y que hacen que me pregunten que para qué sobreviví yo si tú no.

Sé que descansas al fin sin dolor, junto a tus padres, un funko de Batman y los mensajes que no hemos podido evitar dejarte, Juanlu, porque te has ido demasiado pronto para todas las ganas de vivir que tenías y todo lo que te queríamos tus amigos y tu familia. Para todo el amor que sentías por tu hija Luna y por tu profesión, que ejerciste hasta el final. Porque no eras un periodista más, tu profesión te hacía tremendamente feliz y trabajabas sin mirar el reloj las horas que hiciera falta. Podías estar haciendo cualquier otra cosa que ninguna notificación quedó nunca sin mirar ni ninguna llamada sin atender al instante. A las 7 de la mañana ya en pie, café de cápsulas en la máquina, taza frente al ordenador y tu Moleskine con las tareas del día, así comenzabas.

La vida te lo puso difícil desde el principio, se afanó golpeándote demasiadas veces, fue cruel e injusta, pero nunca estuviste solo, porque tus amigos, tu «crew», no lo permitieron. Y así ha sido hasta el final. Has vivido y te has marchado a tu manera, como siempre hacías todo, dejando atrás una casa convertida en museo, a nosotros desolados, una hija que es toda luz y un vacío en la comarca que se siente en forma de un terrible silencio sobre este campo tan verde y amarillo de primavera precoz que quedará sin inmortalizar en tu iPhone para añadirse a «Los Pedroches en un ratito». Las redes, a las que tantas horas dedicaste, se han llenado de mensajes de gratitud y cariño y todas las organizaciones y Ayuntamientos han acudido a rendirte homenaje en un funeral multitudinario, precioso y emotivo. Después, muchos abrazos, llantos y una íntima despedida definitiva en la que alguien dijo: «¿Y urna de La guerra de las Galaxias no tienes?»

Te has reunido también con Tuit, Gatoncio y Anika, la familia peluda. Y has regresado junto a Leia y Anakin para convertirte en el mejor jedi –la fuerza no ha dejado nunca de acompañarte–. Podrás tener al fin un cara a cara con Darth Vader, Boba Fett y Ahsoka, tu última fascinación. Pero no olvides acudir a mi encuentro cuando encienda la Batseñal. Nos vemos al otro lado de la galaxia.