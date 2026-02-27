Viejas costumbres de Cuaresma

Tras las Carnestolendas, llega la Cuaresma. Al muñeco de Carnaval sucede el símbolo cadavérico de la Vieja delgada que porta un bacalao en la mano y un cesto con verduras en la otra: signos de ayuno, abstinencia y mortificaciones carnales y espirituales del tiempo que comienza. La historia popular suministra elementos susceptibles de transformarse en alegorías sobre las que giran las fiestas, y en los que se ritualizan actitudes, cualidades y valores en un conjunto estructurado. En España perduran viejos sistemas ceremoniales de carácter antropomórfico en los que se plasma la expulsión del invierno y la instauración de la primavera. Si el Carnaval se representa como un mozo gordo que proclama el carácter dionisíaco de esta fiesta, a la Cuaresma se la ve como a una mujer larga y seca, siendo un dicho popular decir de alguien que es más largo que aquella. En la tradición iconográfíca, desde el miércoles de Ceniza se la representa ya como a una Vieja acartonada con sus flacas siete piernas que simbolizan las semanas que dura el período y que, llegado su final, es ajusticiada tan cruelmente como al propio Carnaval con su quema en efigie, siendo incluso identificada con un Judas que muere con el Cristo resucitado. «Aserrar la Vieja, la pícara pelleja» se gritaba en el Sur mientras se le iban cortando las piernas conforme pasaban las semanas.

En otros lugares, como en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en este periodo penitencial sale a la calle el «Pecado Mortal»: con farol y campanilla, las mujeres recorren por promesa las calles en parejas, pidiendo por la salvación de las ánimas del Purgatorio. En Tornavacas (Cáceres), al caer la tarde, también por manda, «La Esquila» sale a diario para rezar sus oraciones. Los sábados de Cuaresma, en Chinchilla (Albacete), se hacen sonar las bocinas o trompetas. En Cataluña, en Cervera (Lérida) y en las poblaciones barcelonesas de Molins de Rei y Olesa de Monserrat, así como en la de Ulldecona (Tarragona), se llevan a cabo las «Representaciones de la Pasión». El segundo domingo, en Berja (Almería), toca la bajada de la Virgen y, en Lloret de Mar (Gerona), junto a un acto religioso asociado al perdón, se bailan también las sardanas. En Torres de Montes (Huesca), mediado el tiempo cuaresmal, tiene lugar una cena. Lo mismo acontece en la provincia de Toledo, concretamente en Ciruelos, donde en el jueves más próximo a la mitad del periodo (el llamado «jueves de la vieja») se sale al campo para comer hornazos con uno o varios huevos cocidos encima, mientras los niños cantan a la Cuaresma. Supone esta celebración un parón en un tiempo marcado por la sobriedad y el sacrificio. Sus habitantes parten hacia El Algibe, donde pasan el día consumiendo huevos duros sobre tortas de pan. Tras el almuerzo, mientras los niños juegan a la comba o al fútbol, los mayores charlan por grupos. También en la población de Noblejas se sale al campo a tomar el hornazo, en la llamada «fiesta de la Vieja». El tercer domingo del período, en Alcubierre (Huesca), niños disfrazados van pidiendo por las casas durante la celebración de «La Vieja Remolona». El cuarto domingo, en Berja (Almería), se baja a la Virgen y, en la murciana Jumilla, se celebra una romería donde se degustan hornazos, mientras que en Sant Joan (Mallorca), se visita a la Virgen en el santuario de Consolación. Unas pocas muestras de la variedad y riqueza de algunas costumbres cuaresmales en nuestro país.