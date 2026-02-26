Versos de mujer para unir pueblos

La Universidad de Córdoba ha ampliado su proyección exterior con un nuevo órgano que aúna la investigación académica, la cultura y la diplomacia, tan necesaria en estos tiempos ásperos que corren. La Cátedra Fátima Al Fihri de relaciones hispano-marroquíes iniciaba el pasado martes su andadura en el Salón Mudéjar del Rectorado –no cabía escenario más apropiado- con un encuentro donde se fundieron voces poéticas de mujeres de ambos países; una cita oportuna y necesaria –porque hay muchas formas de reivindicación- en estas fechas próximas al Día Internacional de las Mujeres. Y es que se trataba de presentar Matria, una colección de poesía femenina contemporánea en edición bilingüe a cargo de la Fundación Balearia y la Asociación de Amistad Andaluza y Marroquí (Foro Ibn Rushd), cuyo presidente, el poeta José Sarriá, ha coordinado la obra. El libro acoge a 16 poetas españolas y marroquíes junto a 14 artistas plásticas de igual nacionalidad que han cedido sus piezas pictóricas para enriquecer la compilación de poemas, traducidos por la profesora de la Universidad de Marrakech Salma Moutaouakkil.

Creada gracias a un convenio con la Embajada de Marruecos en España –cuyo ministro plenipotenciario, Adil El Alami, asistió al estreno-, la cátedra ha sido concebida para el desarrollo y difusión sociocultural, siendo su principal objetivo promover el diálogo cultural y científico entre las dos orillas, de vecindad a veces compleja. Y qué mejor manera de superar diferencias y desconocimiento mutuo que buscar los puntos comunes a través de un puente infalible, el de las humanidades. Ya se hizo así, por citar un antecedente no muy lejano, cuando en noviembre de 2024 nuestra Universidad y la Real Academia propiciaron otra buena ocasión de estrechar lazos literarios y de amistad entre poetas marroquíes y andaluces con unas jornadas organizadas por la Asociación Colegial de Escritores que preside Manuel Gahete. Ahora es la cátedra la que da el paso definitivo y en este caso lo hace con nombre de mujer. Tanto el de las poetas antologadas como el adoptado como propio; porque la Cátedra Fátima Al Fihri rinde homenaje a quien fundara en el siglo IX la madraza de Fez, germen de la considerada universidad más antigua del mundo, la de Al-Qarawiyyin, y por ello una de las figuras más destacadas históricamente en el ámbito árabe de la educación.

La presentación en sociedad de la cátedra fue un bonito acto lleno de color, buenos deseos y versos luminosos que fueron leídos por los cordobeses Pablo García Casado, Manuel Gahete, Marisa Calero, Antonio L. Ginés y Rafi Hames, además de algunas de las poetas antologadas: Touria Majdouline, Juana Castro, Yolanda Castaño y María Rosal. Esta última, escritora y docente con amplia experiencia en la gestión universitaria, asume la dirección del nuevo instrumento de concordia institucional. María Rosal Nadales (Fernán Núñez, 1961), que acaba de ser distinguida con la Bandera de Andalucía en Humanidades y Letras por su brillante trayectoria de más de 40 años de enseñanza y una veintena de libros publicados, muchos de ellos premiados, se doctoró en Teoría de la Literatura y del Arte en Granada. Es catedrática de la UCO, donde fue directora general de Igualdad entre 2015 y 2022, periodo en el que se mantuvo también al frente de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán. El Ayuntamiento de su pueblo ha creado un Premio Internacional de Poesía que lleva su nombre, tan solicitado que ya se han presentado más de 600 libros de 26 nacionalidades y se publica simultáneamente en España, Colombia y Estados Unidos. Está en buenas manos la cátedra, con la que Córdoba se acerca un poco más al perfil de tolerancia cultural asociado a su historia.