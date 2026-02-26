Opinión | hoy
Agentes xilófagos en Cabra
Me preguntas si es verdad que otro loco lanza una invasión sobre ese pueblo, para convertir en serrín la sillería y el órgano del coro en su parroquia de la Asunción y Ángeles. Pues creo que esos agentes xilófagos son, dicho en cristiano, algo más pedestre: carcoma y termitas. Se vienen dando un buen atracón. Fuera, ¡vamos a inaugurar! Dentro, roe-roe, roe-roe… ¡Unnn!... ¡Qué madera más rica! ¡Nogal solera del siglo XVIII! Te contesto: Pues seguro que sí es verdad lo que me preguntas. No lo he visto, pero visto lo visto, por lo visto estaba previsto, ¡habrase visto!, debe de ser como lo has visto. Luego, en el montón de serrín, un coro nuevo con sillones estilo minimalista, y nos hemos gastado lo que no está en los escritos, y venga fotos al inaugurarlo. Es la desgracia que nos cae encima desde la Transición; la desgracia que le viene ocurriendo a nuestro patrimonio cultural en manos de estos culturetas de pacotilla, que se han tomado la Cultura por su azada y su piocha. ¡Qué te puedo decir!... Si lo sufrimos en España, en Andalucía, en Córdoba, ¡qué no va a ser en un pueblo! ¡Nuestros paisajes, mares, bosques!... ¡Y vengan coces a nuestro español para convertirlo en relinchos y rebuznos, y dejarlo cerril, hecho unos zorros y unas zorras y unos cerros (lenguaje inclusivo)! ¡Madre mía! ¡Es que no van a dejar coro ni órgano con cabeza! Lo que no consiguieron destruir invasiones, guerras, revoluciones en siglos, lo están consiguiendo en años toda esta chusma, esta caterva de doctoros y doctoras y doctores que no tiene esa iglesia, malandrines que llaman restaurar a machacar, triturar, borrar y barrer todo lo que husmean con sus hocicos de latiniparlos. Aquí en Córdoba, por ejemplo, perdimos nuestro palacio tardo romano, nuestro puente Romano, la Judería… ¿A cambio de qué? Pues a cambio de la ciudad convertida en cagadero y meadero de perros, y su Sierra, en estercolero de condones y de muebles. Menos mal que todavía no han presupuestado, por ejemplo, una nueva restauración de Las Meninas para ponerles pantalones vaqueros y rastas, y sustituir a Velázquez por uno de esos mamarrachos de Picasso. Pero no quiero dar ideas, porque por el camino que vamos todo se andará. Lo mismo con esa versión «actualizada» del Quijote. Debo confesarte que tiemblo cada vez que «lo público» mete su pezuña en la Cultura, porque como lo público no es de nadie… «aquí semo mu curtos, curtas, habemo un celebro mu curto», y por eso «el andalú jé un idioma» y «habemo venío a que el perzzoná sea curto, porque aggí habemo munncha curtura de la güena, ¡qué passa, pae!, ¡ole la grassia!, ¡qué jasse, mae, shossho!, ¡jarsa que no!».
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet advierte de un nuevo cambio en el tiempo en Córdoba provocado por el anticiclón
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017
- El otro puente romano de Córdoba: la historia desconocida de la pasarela sobre el arroyo Pedroches
- Un triángulo de ocio familiar 100% accesible en Córdoba: el centro de educación ambiental se une al Zoo y al Botánico
- El diputado de Vox por Córdoba defiende que 'la lengua' de los andaluces es el español y cree que Montero debería 'ir al logopeda