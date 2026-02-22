Opinión | Carta ilustrada
Antonio R. Villalba
Orgullo del pueblo andaluz
Cada 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía y, más allá de banderas y actos oficiales, conviene preguntarnos qué significa realmente ser andaluz. No es solo presumir de playas, de pueblos blancos o con decir que vivimos en un paraíso. El orgullo verdadero nace de algo más hondo. Ser andaluz es pertenecer a un pueblo que lleva la solidaridad inscrita en su ADN. Lo demostramos cuando llegan las dificultades, cuando una tragedia sacude a una familia o a una sociedad entera. Adamuz es solo la punta del iceberg de una tierra que sabe reaccionar unida, sin preguntar a quién votas o de dónde vienes. Esa capacidad de tender la mano, de compartir lo poco o lo mucho que se tenga, es nuestro mayor patrimonio.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba: horario, recorrido y todo lo que debes saber sobre Jesús de la Sangre