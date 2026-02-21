Ha pasado en febrero

Hay fechas que están escondidas en el calendario, casi inadvertidas, si no nos molestamos en sacarlas a la luz. Y no debemos olvidar.

6 de febrero. Día para la erradicación de la Mutilación Genital Femenina. Es algo transversal a muchos países. Y, en contra de lo que algunos pretenden, no tiene nada que ver con la religión. Afortunadamente, muchas mujeres que lo sufrieron en la infancia están implicadas en esta lucha.

En la página web de Amnistía España podemos leer el testimonio de Fatoumata Diallo: «Llevo 20 años luchando contra la MGF porque la he sufrido yo misma». Ya hace años pudimos ver la película Moolaadé (Protección) (2004) y leer el libro Flor del Desierto (1998), de Waris Dirie, modelo somalí, que fue de las primeras en denunciar esta práctica que también ella había sufrido.

12 de febrero. Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado -también conocido como el Día de las Manos Rojas-. Hay que poner el foco en cómo la infancia se ha convertido en un objetivo de primera línea en los conflictos armados. En Haití se ha disparado en un 70% el número de niños y niñas reclutados por grupos armados y la violencia sexual contra ellos en un 1.000% en el plazo de un año. Como en Sudán y en Sudán del Sur, a menudo los niños y niñas se ven obligados a alistarse en estos grupos como medio para sostener a sus familias o cuando su seguridad se ve amenazada.

17 de febrero. Año Nuevo Chino 2026. No está escondido. Ha habido celebraciones en lugares diversos. Y hay que alegrarse de que ya veamos a China como algo cercano pero, desde Amnistía, queremos hacer llegar a las autoridades chinas nuestros deseos de libertad hacia personas encarceladas por ejercer o defender los derechos humanos en su país.

Solo tengo espacio para los nombres. Pero os pido que busquéis y escribáis por Ilham Tohti, uigur; Zhang Zhan, periodista ciudadana; Gui Minhai, librero hongkonés y Huang Xueqin, activista del #MeToo.