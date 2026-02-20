El ayuno del alma

El mundo occidental y las comunidades globales son testigos de una coincidencia espiritual poco frecuente: el inicio simultáneo de la Cuaresma cristiana y el Ramadán islámico este pasado miércoles que convergen en el calendario de 2026, lo que afecta nada menos que a 4.600 millones de personas, pues el planeta cuenta con el 31 % de cristianos y un 25 % de creyentes musulmanes. Mientras los templos católicos se llenaron de fieles para la imposición de la ceniza, las mezquitas y hogares musulmanes saludaban el primer alba de su mes sagrado. En una sociedad marcada por la inmediatez y el consumo, este solapamiento invita a una reflexión profunda sobre la pausa, la autodisciplina y el retorno a lo esencial.

La ceniza y el alba se convierten en dos caminos hacia una misma cumbre. Para los cristianos, el Miércoles de ceniza es el comienzo de 40 días de preparación para la Pascua recordando, a través del gesto de la ceniza en la frente, la fragilidad humana y la necesidad de conversión. Basada en el «trípode» de la oración, el ayuno y la limosna, la Cuaresma no busca el castigo, sino la libertad interior frente a las distracciones del ego. Paralelamente, el mundo islámico inicia su Ramadán, el noveno mes del calendario lunar, dedicado a conmemorar la revelación del Corán. El ayuno, uno de los cinco pilares del Islam, se extiende desde el amanecer hasta el anochecer, promoviendo la empatía con los necesitados y la purificación espiritual.

En el contexto occidental actual, donde el deseo se satisface con un clic, estas celebraciones comunes y coincidentes adquieren un matiz de luminosidad especial, lejos de mensajes estereotipados y envenenados. No se trata simplemente de abstenerse de alimentos, sino de una búsqueda interior que pretende de común 3 propósitos en los que podemos encontrarnos: silenciar el ruido con la oración y la meditación que permiten reconectar con el propósito vital; la solidaridad radical a través de la caridad, que no puede ser un acto aislado sino convertirse en un compromiso con la justicia social; el dominio propio, pues el ayuno educa la voluntad, recordando que el ser humano no vive solo de lo material.

A pesar de sus diferencias teológicas, ambas tradiciones subrayan la importancia de la comunidad y la hospitalidad. El mensaje es de unidad, entre tanto los barrios y hogares musulmanes se preparan para los Iftars o cenas de ruptura del ayuno, y las parroquias y hermandades preparan sus retiros y cultos cuaresmales. En un mundo fragmentado, la coincidencia de 2026 ofrece un mensaje de esperanza común, una oportunidad única para el diálogo interreligioso y el reconocimiento de valores compartidos como la paz y la compasión desde la necesidad de trascendencia del ser humano. Este año, el invierno se despide con un llamado al recogimiento. Ya sea bajo el signo de la cruz o del creciente lunar, que afecta en nuestro país a un 5 % de población musulmana y un 55 % de población católica, ambas inician esta semana un viaje hacia su propio interior, demostrando que, incluso en la modernidad líquida, lo sagrado sigue encontrando su espacio en el corazón del hombre.