Estudiando ingeniería agronómica en Valencia conocí el Poncirus trifoliata, de sabor amargo. Lo rememoro con el Citrus aurantium, de otra especie, que luce en las calles de Córdoba cargado de sus dorados frutos. La bella imagen no dura mucho. A finales de enero, hasta principios de marzo, se hace la recolección, para evitar las caídas sobre el suelo. Con la primavera llega la floración y el aroma de azahar que fluye de las flores, inunda las calles de Córdoba.

El Citrus aurantium es un híbrido entre el pomelo chino (Citrus maxima) y la mandarina silvestre (Citrus reticulata). Es un Perennifolium de la familia de las rutáceas, de origen asiático, de 4 a 7 metros de altura, copa redondeada, ramillas dotadas de espinas y corteza lisa verde grisácea.

Tiene un fruto globoso de 6 a 10 centímetros de diámetro, piel rugosa, color naranja y sabor amargo debido al flavonoide natural neohesperidina. Posee flores hermafroditas, llamadas azahar, de 4 a 5 pétalos blancos, aromático olor, solitarias o en racimo. Lo trajo la invasión musulmana y es utilizado como planta ornamental en mezquitas, patios, calles y plazuelas.

Contiene sales minerales, vitaminas, ácidos orgánicos, aceite esencial, monoterpenos, triterpenos, flavonoides, alcaloides fenetilamínicos, carotenos, cumarinas y pectina.

Tiene una función depuradora del aire urbano, absorbiendo los contaminantes de la atmósfera. El compostaje del fruto es útil fertilizante, alimentación animal o producción de energía. Su aprovechamiento es integral, tanto del fruto como la cáscara, la flor, la hoja, el jugo y el aceite, de una gran aplicación culinaria y medicinal. La mermelada amarga se obtiene de la cocción del fruto, la cáscara y la pasteurización.

El vino de naranja es la maceración de cáscaras o naranjas enteras, añadida a un vino de calidad. El agua de azahar destilado, en vapor, de las flores de azahar. El complejo aceite neroli extraído de las flores tiene gran valor aromático por el linalool, nerol, geraniol, acetato de linalilo y metilo antranilato.

Las flores secas de azahar, como infusión y el extracto de naranja amarga, contiene fibra, vitaminas C, A, E, PP, del grupo B , calcio , magnesio, hierro y fósforo. Los derivados del naranjo amargo se utilizan en repostería, perfumería, cosmética, fabricación de licores, vermut y uso medicinal.

Posee poderes antiinflamatorios, antisépticos, antifúngicos, sedantes y tranquilizantes, antidepresivos, pomadas para masaje en contracturas, ezcemas y psoriasis. Es cicatrizante, antioxidante, combate afecciones digestivas y respiratorias, laxante, tónico estomacal, remedio para insomnio y procesos febriles, antidiarreico, reducción de colesterol y adelgazante.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía