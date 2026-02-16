Ni faro ni libre

«Otorgo la Medalla Internacional de Madrid a los Estados Unidos de América por ser el principal faro del mundo libre». Así anunció el pasado miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la decisión de su gobierno de otorgar a Estados Unidos y al presidente Trump esta distinción, coincidiendo con la celebración del día de la Hispanidad el próximo 12 de octubre. ¿Es una tomadura de pelo?

La pregunta es obligada cuando estamos asistiendo a una persecución y encarcelamiento de inmigrantes latinos en una cacería desproporcionada, indiscriminada y deshumanizada, orquestada por Donald Trump, y que no tiene más razón que la de generar el pánico y cuyo principal objetivo es demostrar que es todopoderoso con la vida de los otros que han tenido peor suerte por nacer en países y familias pobres y tener que emigrar para labrarse un futuro digno para ellos y los suyos.

Desafortunadamente no es una tomadura de pelo porque el anuncio es real y sí lo es porque con este tipo de decisiones lo que demuestra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad en la que viven miles de latinos, es su desprecio por un pueblo hermano que está sufriendo por su raza y condición.

Trump nació en Estados unidos, en el seno de una familia rica y hoy persigue a hombres indefensos, a niños asustados y a mujeres desesperadas porque solo por hablar español y salir a comprar el pan pueden acabar en prisión a miles de kilómetros de distancia de sus hijos. Isabel Díaz Ayuso nació en Madrid, en el seno de una familia acomodada y en una decisión fabricada para generar bronca decide que EEUU, con su ICE, con sus persecuciones y con su forma tan poco neutral y tan incisiva de entender el mundo, merece dicha distinción.

No se debe jugar con las palabras para hacer política de salón y de titular, porque las palabras tienen un significado por el que se reconocen y por el que generan en nuestra mente una imagen y no su contraria. Hablar de faro de libertad es señalar a algo o a alguien que es la luz en medio de la oscuridad y de la tempestad y lo es libre porque respeta, hermana, cuida y protege, justamente lo contrario a lo que hoy representan los Estados Unidos de América. Si Ayuso quiere distinguir a Trump que lo haga, pero que utilice las palabras correctas y que son las contrarias a faro y libre.

*Periodista y escritora