La errata y el caso Musk vs Sánchez

El hombre más rico del mundo / mundial dicen que tiene 600.000.000.000 $ (quinientos mil millones de euros, para que nos entendamos), pero vaya usted a saber la verdad, que esta gente nunca dicen lo que tienen para que no se lo roben ni le pregunten cómo los ha juntado. Este se llama Elon Musk. Según dijo en su día Warren Buffett, otro multimillonario, esta clase social y económica paga menos impuestos que el tendero de la esquina. ¡Es alucinante! Pero ¿para qué quiere alguien tener tanta pasta? Debe ser un problema metafísico vestirse y tener que ir a los servicios, ¿no creen? Y estar cerca de él debe darte como un yuyuiii. No sé. A mí me da repelús el solo acercarme a un Banco. Yo le vi un día por la tele y estaba en la Sala Oval de la Casa Blanca, junto a Trump, otra prenda de cuidado, y estaba el tío en su función de padre con su niño pequeñín a hombros como si aquello fuera la casa de mi prima. Era como un cuadro raro, como surrealista de esos que llenan una pared de los museos y no sabes bien qué significa, algo familiar y extraño al mismo tiempo. Una cosa así.

Pues bien, este hombre se ha puesto a malas con nuestro presidente Pedro Sánchez porque este ha considerado necesario prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a las llamadas redes sociales, donde muchos de sus contenidos, sin control alguno, pueden dañar a las criaturitas que aún no saben de qué va este mundo. Y, claro, como el 30% de los menores son usuarios y se hacen adictos al móvil, pues se dejan la pasta en los bolsillos de Musk y de otros oligarcas que ofrecen esta tecnología. Es como calderilla para esta gente, pero puede producirse un «efecto dominó» y reproducirse la prohibición en otros países. Total, que no sabemos si Musk deja el móvil a su hijo.

El caso es que, como digo, Musk se ha enfadado con Sánchez y le ha escrito en una de sus plataformas de internet que es un «sucio y traidor al pueblo español». En las redes sociales cualquiera puede escribir lo que quiera, sea una idiotez o una infamia, pero yo aquí yo veo las dos cosas juntas y veo que ese Musk no es tan listo y no le caben todos los ceros de su cuenta bancaria en la cabeza. Él solo tiene un argumento: que la prohibición es atacar la libertad de expresión, como si en EEUU, por ejemplo, por pura ocurrencia de hacer una gracia gritaras «¡Fuego!» en un teatro lleno de niños que están viendo digamos Peter Pan. Ni te digo la de palos que te dan, si es que no te linchan. Pero es que, además, si lo que pretende el magnate son of a gun es cargarse a Sánchez pues tampoco muestra mucha inteligencia porque no conozco ni padre ni madre que le parezca bien el producto que vende Elon Musk a los menores. Ni aquí ni en la Conchinchina. De modo que el tiro (o misil porque el tío está empeñado en ganar más pasta transportando a multimillonarios de vacaciones a Marte), el tiro, digo, le puede salir por la culata (o el misil por el culo) y Sánchez adquirir la categoría humana y política que aquí le niega la gente de derechas.

De momento solo Vox, muy entendido en libertades, le ha comprado sin reparos el argumento a Musk… aunque algunos están dudando mosqueados de si «sucio» no será una errata por «socio». Tampoco sabemos si estos herederos del franquismo son tan socios o sucios, no sé, y les dejan a sus hijos menores usar el móvil libremente.

*Licenciado en Economía y doctor en Filosofía