Opinión | El Mar alrededor
Mujeres como Takaichi
Sanae Takaichi lo ha vuelto a hacer. Hace menos de cuatro meses llegó al poder en Japón haciendo historia al convertirse en la primera mujer que lidera el país. Muchas voces quisieron rebajar sus méritos, atribuirle la condición de marioneta de los intereses de su partido, como se hizo antes con el salto a la presidencia de México de Claudia Sheinbaum.
La audacidad de Takaichi, de 64 años, la llevó a adelantar elecciones para enfocarlas en clave de referendo personal: su agenda política implica cambios rigurosos en la gobernanza del país -el fin del pacifismo, mano dura contra la inmigración, economía ultraproteccionista- que necesitan más respaldo parlamentario del que disponía, y no dudó en ir a urnas con una campaña exprés en lo más crudo del invierno japonés, una medida que ha favorecido la movilización de su electorado, joven y entusiasta de su dinamismo y lenguaje directo para atajar la crisis inflacionista.
Takaichi ha pulverizado el techo de cristal de una sociedad como la nipona, en la cola de la OCDE en igualdad de género, y lo ha hecho a la vez que rechaza la etiqueta de feminista, defiende la meritocracia por encima de la discriminación positiva, y con políticas orientadas a proteger más que a la mujer, a la familia.
Como contaba Susan Sontag, todo programa serio en favor de la mujer pasa por llegar al poder, y eso es el paso de gigante que ha dado ahora Takaichi con su supermayoría. Otra cosa distinta es cómo transfiere ahora a otras mujeres el poder hasta ahora monopolizado por hombres. Las políticas de Takaichi incomodan a una parte del movimiento feminista porque perpetúan modelos tradicionales, pero ¿son la vía más pragmática ante los retos que afronta su país, históricamente masculinizado?
Takaichi cerraba su breve campaña electoral con una visita a la prefactura de Nagano, donde la candidata, Hikaru Fujita, había anunciado que esperaba su primer hijo. El anuncio de Fujita causó revuelo, allí no es común que una embarazada ejerza un cargo político. Takaichi no solo la respaldó, sino que contará con ella en el nuevo parlamento.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba vuelve a crecer y roza los tres metros
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- Cortada la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- Adif rehabilitará la estación de mercancías de El Higuerón para adaptarla a la futura autopista ferroviaria
- El edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba, a punto de convertirse en apartamentos turísticos
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento