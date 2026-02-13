Tengo la curiosidad de qué fecha figura en los expedientes de demolición de viviendas en zona inundable anunciados por el Ayuntamiento de Córdoba en el asombroso número de diez. Si la Gerencia de Urbanismo ha dicho la verdad, se trata de casas no ocupadas, lo que da dos opciones: A) que sean nuevas o B) que sean las mismas de siempre. Y me juego caña y tapa de callos a que va a ser la B.

Que los vídeos propagandísticos de Instagram y los chalecos reflectantes del esforzado dispositivo de emergencias no nos oculten la realidad. Las administraciones competentes, todas ellas, se han tocado las gónadas con el cumplimiento de la seguridad en materia de ordenación del territorio. La colonización de terrenos cercanos a cauces sigue igual o peor a pesar de los traumas vividos de los que no se extrae consecuencia alguna.

Lo que parecía remoto ya ha dejado de serlo. Las riadas (como los incendios forestales pavorosos) son cada vez más frecuentes, por razones de todos conocidas, y la población estable presente en zonas de altísimo riesgo no es menor, sino casi el doble que hace quince años. Decir que se van a tirar las mismas diez viviendas ahora cuando se ha desalojado a 1.200 vecinos, de nuevo, suena a mala broma.

Mientras los políticos están encantados con su pronta respuesta, con la humanidad desplegada, la verdad verdadera es que no se ha tomado ni una medida viable, estructural, en todo este tiempo que evite lo que es perfectamente evitable. Cuando bajen las aguas, aquí no habrá pasado nada hasta la próxima emergencia, porque nadie está dispuesto a decir la verdad descarnada. Que no puede haber viviendas en zonas que sabemos que se inundan de forma recurrente. Y, además, que no se puede indemnizar a nadie que haya optado por construirse o adquirir una casa de estas características porque lo impide la ley actual.

Los que ya tenemos una edad, hemos visto hacer campaña electoral en estas zonas de la ciudad prometiendo cosas que eran quiméricas, inviables, mentiras de alto riesgo. Puro realismo mágico. Y llegados a este punto solo hay dos opciones. Hacer algo o seguir con el tacto testicular, que es lo se nos da estupendamente. En el segundo supuesto, que es lo que va a pasar, vayan dejando las botas katiuskas y las caritas de preocupación a mano, porque todo esto se va a repetir antes o después.

Así que digamos la verdad, que es lo que nos hace libres y mayores de edad. Esto no va a cambiar porque nadie va a tomar decisión alguna al respecto. Porque es inevitable que volvamos a las andadas cuando la realidad, que es tozuda, es recurrentemente negada. Habrá una próxima vez -y podría ser mucho peor- porque la salida favorita ante un problema parece que es ignorarlo.