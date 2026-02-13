El término «Pasapalabra» no está recogido en el Diccionario de la Lengua Española. Ahora bien, es probable que haya pocos españoles que no sepan a qué se está haciendo referencia cuando se menciona lo que podría incluirse en el compendio lexicográfico de la RAE como una palabra compuesta por un verbo y un sustantivo. Hablamos, en efecto, del programa televisivo que siempre llamó la atención de un público diverso.

En sus emocionantes emisiones de la semana pasada, los dos concursantes, que han impresionado a quienes se consideraban eruditos, han vuelto a reclutar a muchos de aquellos telespectadores que, quizás, se quedaron por el camino durante las más de dos décadas de emisión casi ininterrumpida. Del mismo modo, nos han recordado que, cuando hay un objetivo claro en la trayectoria vital de una persona, no hay sacrificio que opaque el camino que se pretende recorrer. Así, el ejemplo de Manu y Rosa debería ser utilizado en las aulas para recordar a los alumnos que la disciplina también se entrena, que las excusas nunca deberían dominar la voluntad de quien aspira a llegar a una meta y que al ruido del éxito preceden innumerables horas de silencioso esfuerzo.

Hoy estos dos jóvenes, que no presentan el perfil de quienes buscan una fama que no conoce méritos y esfuerzos, son un espejo en el que se mirarán quienes quieran aprovechar esta oportunidad: el estudiante que prepara oposiciones en silencio; esa madre que estudia por las noches, cuando todos duermen; los deportistas que consagran su vida a un sueño, y, en definitiva, cualquiera que precise salvar los inevitables escollos de la vida. Mientras Rosa afirma que este programa le ha dado «vida», Manu da en el clavo una vez más cuando dice que «la vida sigue».