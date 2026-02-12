Un modelo a seguir

Es más que conocida mi actitud crítica y combativa sobre la gestión del patrimonio arqueológico cordobés en el último medio siglo. Han sido tantas las mermas, tantas las destrucciones, tantas las ocasiones desaprovechadas, que personalmente había perdido ya cualquier esperanza al respecto; y, en cambio, la realidad ha venido a demostrarme que estaba equivocado, que siempre queda lugar para la sorpresa, que nunca se debe tirar la toalla. Es fácil criticar, señalar los errores, destacar los aspectos negativos; pero en justa correspondencia conviene también ensalzar con humildad los aciertos, destacar aquello que se ha hecho bien, glosar lo positivo… y esto es precisamente lo que quiero hacer hoy.

He tenido la fortuna de ser uno de los primeros cordobeses en visitar el nuevo centro de interpretación de la Mezquita-Catedral que se acaba de abrir en el Obispado, y debo decir, bien alto y bien claro, que la propuesta es extraordinaria; tanto que, cuando se recorren sus salas, parece como si se estuviera en otro país. A la perfecta organización técnica y de personal se une un discurso expositivo magníficamente diseñado, que combina con sabiduría poco frecuente los restos arqueológicos con la propia arquitectura palaciega (es espectacular la restauración que se ha hecho de las fachadas); algunas piezas excepcionales con los más novedosos recursos audiovisuales e infográficos; o la explicación de cómo ha evolucionado la Mezquita-Catedral a través de las múltiples intervenciones restauradoras y arquitectónicas de que ha sido objeto a lo largo de los siglos, con la apertura de un mirador panorámico que ofrece perspectivas inéditas sobre el corazón mismo del centro de poder religioso y político de la ciudad desde el final del Imperio Romano hasta, cuando menos, los inicios del siglo XVI; todo ello, que nunca se olvide, en relación con el río, el puente y el puerto fluvial.

Quiero, por tanto, felicitar pública y efusivamente a los artífices del proyecto, y de manera muy especial al Obispado y al Cabildo catedralicio por demostrar que las cosas en Córdoba se pueden hacer de otra forma (y que conste que no es sólo una cuestión de dinero); que si las distintas administraciones hubieran apostado por fórmulas similares desde que empezó el boom de la arqueología hoy seríamos, sin lugar alguno a dudas, una de las ciudades patrimoniales más importantes de Europa. ¡Enhorabuena! Córdoba puede presumir por fin de contar con un nuevo espacio museográfico de primer nivel, que no sólo expone magistralmente los restos de las excavaciones en la primera sede catedralicia de la ciudad, el palacio tardoantiguo y, más tarde, palacio andalusí, sino que, además, ha montado un recorrido por la evolución del conjunto a lo largo del tiempo a través de algunas piezas, planos, fotos, maquetas y medios virtuales cuya distribución permite a la vez conocer varios de los espacios más emblemáticos del palacio episcopal, pasar por la tienda y salir por la cafetería, en un recorrido coherente y estratégico que no olvida nada y a todo le da el valor que merece.

Sintámonos orgullosos de una iniciativa de este calibre; aprendamos de ella para no seguir despreciando el patrimonio que arrojan a diario las excavaciones en suelo urbano; asumamos que nuestra historia -bien entendida y mejor aún explicada- es el mayor activo de que disponemos; olvidemos las críticas a quienes gestionan un conjunto monumental que exige de continuas inversiones y una lúcida visión de futuro, y pensemos por un momento qué habría sido de él si hubiera estado en otras manos.