La verdad es que no suelo echar piropos o reconocimiento a políticos. Unas veces porque no lo hacen bien y otras para que no se confíen. Pero tampoco se puede criticar sistemáticamente por amor a malas artes o porque eres del partido contrario o por pura envidia de no ser una persona influyente que te hace protestar por frustración. Y hoy, pues tengo que echar un guiño a los políticos implicados en el desastre climático andaluz. Y eso que estoy seguro que ha sido porque la tragedia de la Dana supuso un antes y un después en cómo nuestros políticos deben implicarse en los desastres (porque el pueblo siempre cumple). Todos han tomado buena nota de la triste pero efectiva lección. Desgraciadamente hemos aprendido a fuerza de sufrimiento, pero al menos hemos sacado de tanto mártir y tanta ruina. Ningún político quiere pasar por semejante calvario en Valencia. Y por lo que nos toca a los cordobeses, el clarísimo sinvivir del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la gente me ha impresionado. Pero todavía más nuestro alcalde, José María Bellido, que para más inri es una persona éticamente ejemplar porque se ha mojado lo que no hay en los escritos, tanto en Adamuz como ahora con la riada, sin salir mucho en la foto, lo cual le añade saber ejercer. Por supuesto también agradezco al gobierno de España en lo que le compete, con Pedro Sánchez a la cabeza, porque nadie podrá achacar que no ha ido de la mano; decir lo contrario es tendenciosidad. Por eso, frente a lo habitual como es protestar ante la insuficiencia de nuestros responsables, hoy quiero mandar un mensaje de aliento a todos ellos y decirles que sé que a veces las críticas son correctas, pero otras, aunque pocas, son blanco de críticas infundadas que deben desesperarlos ante tanta incomprensión no solo a ellas y ellos sino a sus familias. Y quiero expresarles a través de estas páginas que aun cuando falta mucho por hacer en la riada andaluza, hoy puedo decir que llevan buen camino de trabajo y responsabilidad. Paisanos políticos, así sí.

*Abogado