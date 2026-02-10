El creciente fértil

«Marte puede esperar». A los más viejunos, y más si son cinéfilos, esa frase de Pedro Sánchez les puede evocar El cielo puede esperar, aquella película de un Warren Beatty acaso nunca tan apolíneo; posando en la cartelera con unas alas de Ginés Liébana para trascender su condición de mortal. Eran los años setenta y el maniqueísmo de los villanos destilaba un hipnotizante astracán, mucho menos inquietante que sus actuales herederos.

De la boquita de Elon Musk han salido sapos y culebras contra el Beatty hispano, un presidente que guarda crédito en la izquierda internacional y cuya última algarada ha sido la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales, sumándose a una iniciativa ya implantada en Australia. Afortunadamente, el ser humano es contradictorio y poliédrico. El Gobierno de Napoleón III pudo calificarse con el oxímoron de «liberalismo autoritario», pues facilitó el derecho a la huelga al tiempo que aplicó el yugo imperialista con dogal de terciopelo. También Gorbachov era querido por Occidente -hasta hizo un anuncio para Pizza Hut- pero cuenta con el desdén de sus paisanos. Musk ha despotricado como un antihéroe de las colecciones Marvel, temeroso de que se regularice una responsabilidad penal de los directivos de las plataformas digitales, amén de las turbulencias del negocio. Mucho nos tememos que los menores sortearán los controles biométricos como hace un siglo los más avispados se burlaban de la Ley seca. Con todo, una buena iniciativa del Gobierno, totalmente insuficiente para contrarrestar los pifostios en infraestructuras, esa hemorragia de corruptelas en la Secretaría de organización socialista y el mefistofélico cebado de Vox para fragmentar a la derecha.

Si queremos mirar al firmamento, tomemos como referencia la luna de Kennedy; en particular aquel histórico discurso que JFK pronunció el 12 de septiembre de 1962 en la Universidad de Rice y en el que proclamó que elegimos llegar a la luna, no porque sea fácil, sino porque es un reto difícil. Pero lo que casi todo el mundo suele omitir de aquella ilusionante proclama fue el empeño de regresar de nuestro satélite de manera segura. Hemos estado mirando ese cielo donde los dioses se encaprichan con nuestros azares. Hace justamente dos años el Gobierno andaluz sopesaba contratar barcos cisterna como medida angustiante para paliar la sequía, y hoy los memes -el humor es una válvula de alivio en las desgracias- avisaban de que la benemérita había detenido a la Virgen de la Cueva.

Nosotros no hemos puesto un pie en la luna, pero casi hemos conseguido esa consigna marcial y al tiempo emotiva de preservar a todos los andaluces y andaluzas sanos y salvos frente a este tren de borrascas. En el camino se quedó esa profesora de yoga que sacrificó su vida por salvar a su perro. Un motivo de orgullo, un desafío prometeico que reaviva la importancia de la coordinación entre instituciones. Ha existido sensatez en la ciudadanía respecto a las indicaciones de las autoridades. Hemos sido más permeables a la cultura de la anticipación, entendiendo que un margen de exageración suple con creces la culpa de lo irremediable. Hemos dado un aldabonazo más en la confianza propia y aumentado el crédito frente a otras Comunidades espoleadas por clichés y ciertas actitudes paternalistas. La bajada de las aguas aventará todo el desastre, pero nuestra conducta ha sido la mejor respuesta, el verdadero creciente fértil; el que saca lo mejor de nosotros mismos desde el légamo.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor.