Gestión de crisis y confianza en la clase política

Los dos sucesos de excepcional gravedad que han golpeado a la provincia de Córdoba en el último mes, el trágico accidente ferroviario de Adamuz y las históricas inundaciones provocadas por el tren de borrascas con las crecidas de los cauces de ríos y arroyos, aun lejos ser comparadas por sus efectos, ambas han puesto a prueba a nuestra sociedad, la gestión de las diferentes administraciones implicadas, equipos de emergencias, su coordinación, y el comportamiento cívico, en definitiva, de unos ciudadanos que nunca estaremos acostumbrados a pruebas de esta naturaleza.

Las muestras de serenidad y empatía, de solidaridad y ejercicio de responsabilidad que el conjunto de la sociedad cordobesa, en particular, y en medio de una sacudida global por la gravedad de ambos sucesos, insistiendo de nuevo en que nada hay más grave que la pérdida de vidas, son un ejemplo evidente de una comunidad madura y responsable que tiene un claro reflejo en quienes han dirigido con su gestión en todos los ámbitos ambas crisis y que merece ser resaltado.

En los últimos años, la sociedad española vive una evidente desafección con su clase dirigente. Aunque toda generalización es injusta, es más que evidente que la gestión de crisis de la misma naturaleza fatal que los graves sucesos del último mes en Córdoba no tuvieron en otros lugares una misma respuesta eficaz como así ha sido en la comunidad andaluza.

La inmediata respuesta de las administraciones tras el accidente en Adamuz, más allá de las responsabilidades que se depuren de la investigación judicial de las causas que lo provocaron, o el efectivo seguimiento y medidas puestas en marcha para hacer frente al tren de borrascas que ha padecido Andalucía en las últimas semanas, son claves incuestionables para poner distancia con otras situaciones similares que han tenido en otros sitios consecuencias trágicas, y que también se investigan en sede judicial, por su mala gestión.

En clave local, además, Córdoba continúa siendo una isla en medio de un terreno fangoso en clave nacional y claro ejemplo de colaboración leal entre administraciones. En Córdoba se han felicitado y trabajado codo con codo en los últimos días líderes políticos de los dos principales partidos de Gobierno, PP y PSOE, en un escenario que no es novedoso en los últimos años, ya que este entendimiento posibilitó sin ir más lejos un proyecto decisivo para la provincia como la Base Logística del Ejército de Tierra, que aunó en torno al proyecto tecnológico militar a todas las administraciones: Gobierno central, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación Provincial, junto a actores económicos y sociales.

Por eso, si en nuestro genoma periodístico de vigilancia y control se encuentra advertir y denunciar aquellas prácticas contra la sociedad, su seguridad y progreso en todos los ámbitos, que en las últimas semanas también hayamos advertido que existen otros modos de hacer política y gestión, responsable y leal por parte del Gobierno, Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial, en Córdoba, merece ser destacado y un motivo más para pedir a quienes nos dirigen la misma vocación de servicio público y respeto en todas sus decisiones y alejarse de una vez por todas del ruido y fango que nos rodea.