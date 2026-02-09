EEUU, la jugada que Ana Botín vio venir

Ana Botín ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: leer el momento, identificar la oportunidad y moverse antes que los demás. La presidenta del Banco Santander llevaba tiempo diciendo que quería crecer en Estados Unidos, el mercado bancario más grande y competitivo del mundo. Comprar un banco allí no es un gesto impulsivo ni coyuntural, sino una apuesta estratégica. EEUU sigue siendo atractivo para la inversión, con oportunidades que ni siquiera el errático presidente Donald Trump puede borrar. No es un mercado para improvisar. Quien actúa con criterio puede marcar la diferencia.

El banco adquirido, Webster Financial, aporta ventajas claras. Su posición en el noreste del país, una de las zonas con mayor poder adquisitivo y densidad empresarial, permite a Santander acceder a una base de clientes amplia y diversificada, tanto particulares como corporativos. Además, lo coloca entre los diez grandes bancos del país. Crecer de forma orgánica habría sido más lento. Con esta compra, el Santander gana tamaño de inmediato, evita años de curva regulatoria y gana credibilidad frente a clientes y autoridades. No es solo crecer, es acelerar.

También es una jugada defensiva. Si el Santander no compra Webster, lo habrían hecho otros, ya sean fondos estadounidenses, rivales locales o grupos asiáticos.

La adquisición, sin embargo, no está exenta de riesgos. Integrar culturas bancarias distintas, cumplir la normativa estadounidense y competir con gigantes locales no es fácil. Alcanzar altas cotas de rentabilidad tampoco lo es. Pero Santander tiene experiencia y escala para asumir esos riesgos.

La operación no garantiza el éxito absoluto, pero sí asegura al banco estar en primera línea del mercado estadounidense. Por mucho que Ana Botín diga que no prevé más compras, surgirán más entidades como Webster en el camino. Gracias a su historial de visión y anticipación, el Santander estará siempre un paso por delante, diferenciándose de los que solo se limitan a reaccionar.

*Directora adjunta de 'El Periódico'.