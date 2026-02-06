La construcción del líder

Durante buena parte del siglo XX, la antropología construyó un relato bucólico sobre nuestros orígenes: los primeros grupos humanos, cazadores y recolectores, habrían vivido en comunidades mayoritariamente igualitarias, sin jerarquías claras ni líderes poderosos. La desigualdad, según esta visión clásica, sería un subproducto tardío de la agricultura, la acumulación de recursos y la aparición de sociedades complejas.

Sin embargo, un trabajo reciente, desarrollado por investigadores de las universidades de Arizona y Lincoln, invita a revisar ese relato. Su investigación no niega que muchas sociedades de recolectores hayan sido bastante igualitarias, pero sostienen que esa igualdad no puede darse por sentada como una constante a lo largo de la historia. De hecho, las evidencias arqueológicas y etnográficas apuntan a un paisaje mucho más va-riado, con formas de liderazgo y desigualdad presentes mucho antes de la agricultura.

Una de las aportaciones más curiosas del estudio es mover el foco desde la ecología o la tecnología hacia la psicología social, en particular hacia la psicología del prestigio. A diferencia de las jerarquías de dominancia típicas de otros primates, basadas en la fuerza física, la intimidación o la agresión, los humanos solemos otorgar estatus a quienes consideramos competentes, hábiles o exitosos. No seguimos al líder por obligación, sino porque creemos que tiene un conocimiento valioso.

El investigador principal del proyecto lo resume con una metáfora muy actual: la vida social funciona como un mercado de talentos. En sociedades profundamente dependientes de la cultura, aprender de otros es esencial para sobrevivir. Y cuando alguien demuestra habilidad, inteligencia o carisma, puede convertir esas cualidades en influencia social. El problema es que identificar al mejor líder no es sencillo, así que tendemos a fijarnos también en a quién siguen los demás.

Este mecanismo se puso a prueba en experimentos con unos 800 voluntarios, organizados en grupos. Los participantes debían resolver tareas sencillas y, tras dar su propia respuesta, copiar la de otra persona. Podían ver dos cosas: cuántas veces había acertado cada miembro del grupo y cuántas veces había sido copiado por otros. El resultado fue revelador. Las personas no solo imitaban a los más precisos, sino también a quienes ya eran populares. En cuestión de minutos, uno o dos individuos concentraban la mayor parte de la influencia, y generaban jerarquías tan marcadas como las desigual-dades económicas de muchas sociedades modernas.

Este efecto bola de nieve no es necesariamente negativo. Si las personas influyentes poseen información útil, el prestigio actúa como un atajo cognitivo eficaz. Pero el mismo proceso puede amplificar pequeñas diferencias iniciales hasta producir desigualdades grandes y persistentes, incluso en ausencia de coerción o violencia.

Las simulaciones evolutivas hechas en el estudio refuerzan esta idea: la tendencia a seguir el prestigio habría sido favorecida por la selección natural a lo largo de miles de generaciones. En otras palabras, no se trataría de una distorsión moderna, sino de un rasgo profundamente arraigado en nuestra historia evolutiva.

La conclusión del trabajo es incómoda y contundente: la psicología humana nos predispone a formar jerarquías de influencia autocráticas, aunque no coercitivas, incluso en contextos que solemos imaginar como igualitarios. Esto no significa que la desigualdad sea inevitable ni deseable, pero sí cuestiona la idea de un pasado humano esencial-mente plano y horizontal. Si queremos entender, y quizá corregir, las desigualdades actuales, tal vez debamos empezar por aceptar que algunas de sus raíces son mucho más antiguas de lo que nos gustaría admitir.