El Nobel de Medicina para el dr. Barbacid

Hay muchas formas de entrar en la historia de un país y quedarse ahí para siempre, de generación en generación, pasando a formar parte de la memoria histórica del mismo.

Resulta indiscutible que D. Mariano Barbacid Montalbán, insigne Biólogo, Investigador y Bioquímico, ya se ganó ese privilegio a principios de los años ochenta del siglo pasado, cuando consiguió aislar el primer oncogén humano H-ras en el carcinoma de vejiga.

En enero de 2026, el Dr. Barbacid y su grupo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con apoyo de la Fundación CRIS contra el cáncer, han publicado un estudio en el que, con una combinación de tres inhibidores dirigidos, han logrado eliminar completamente un adenocarcinoma ductal pancreático en animales, sin toxicidad observable y con prevención de resistencia tumoral, ofreciendo un gran avance terapéutico potencialmente trasladable a situaciones clínicas.

Se preguntarán Uds. qué diantres hace una abogada hablando de temas médicos tan específicos.

Pues creo que en parte es rabia contenida por la tardanza en referida investigación y descubrimiento, ya que si hubiese ido más avanzada muchas personas fallecidas por este tipo de cáncer estarían vivas; y parte es puro egoísmo, porque sabrán uds. que todos los tumores cancerígenos tienen un importante componente transmisible genéticamente y en esta herencia genética concreta, servidora lleva algunas papeletas.

Ya sea por rabia o egoísmo, les sugiero entren en la página web de Cris contra el cáncer y dediquen unos minutos a escuchar al Dr. Barbacid. Luego, si les parece oportuno y pueden, dejen su aportación económica, ya sea puntual o periódica. Es desgravable casi en su totalidad. Como dice el propio Dr., hasta el último euro cuenta.

Siéntase parte implicada y colaboradora en la forma más digna de invertir en una causa justa; en beneficio de toda la humanidad; desde España para el mundo.

Es así como se hace historia. Así como se gana el prestigio como país y se consigue el respeto de toda la comunidad científica mundial, porque como esperemos prestigio y respeto por la Alta Velocidad, ¡vamos listos!

No quiero despedirme sin agradecer haberme permitido la licencia de utilizar este alegato para dar voz a alguien que es solo un hombre que pone su trabajo al servicio de mejorar la vida de los enfermos, y no le duelen prendas pasar el cepillo virtual para que la gente de a pie le ayude con lo que estimen conveniente.

Me uno así a la petición que el famoso influencer @ceciarmy ha abierto en Change.org: «Chavales, hay que apoyar a las personas correctas»: el Nobel de Medicina para D. Mariano Barbacid.