Políticos y tragedias

Existe un tufillo proveniente de la política española cada vez que los ciudadanos tienen que sufrir una catástrofe. Porque ese mal olor institucional que rodea sin conciencia al sinvivir del pueblo se está convirtiendo en el mejor filón electoral de políticos sin alma y por tanto sin la preciosa categoría social y ética que se les supone en los grandes tratados clásicos. No digo que sean todos, pero sí los suficientes como para que lo que cuento signifique ya un modo de actuar generalizado como estrategia del voto. Y así vemos como en las últimas desgracias colectivas, los políticos de máxima responsabilidad se apresuran en acudir los primeros al lugar, pero no solo para influir en la elección de las urnas mostrando la solidaridad de una buena persona merecedora por tanto de gobernar, sino por el miedo que provoca lo que ya se denomina como «la conducta Mazón», donde ya es vox populi que mientras la gente moría ahogada, él muchacho estaba haciendo una actividad ajena y por ende irresponsable. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es que la presencia del político en el lugar físico de la tragedia sea exigencia fundamental para el desempeño operativo de la catástrofe. Para nada. Ahí deben estar los máximos responsables en las acciones rápidas de auxilio y ordenación. Y el político responsable debe permanecer desde su puesto de mando coordinando y decidiendo lo mejor. Pero que el político este en el lugar es precisamente perder tiempo de ser operativo. Y todo repito, no por operatividad sino para quedar bien con la gente. Porque si no va, la oposición se aprovechará de su ausencia y del sufrimiento de la familia de las víctimas, tan susceptibles, y lograran provocar a la muchedumbre dolida contra el rival político achacándole de inhumano para que no vuelva a ser votado o lo que es lo mismo, para que sean votados ellos, que sí que se presentan en esos lugares destrozados con cascos y botas de hipocresía. Así que entre el miedo al asunto Mazón y las ganas de ser el primero en llegar para parecer el político más responsable a votar, lo cierto es que el político español se está convirtiendo en una cuestión de apariencia y no lo que debe ser: un experto en operatividad que precisamente evite o mitigue los desastres, aunque no lo veamos físicamente en el lugar; algo así como el espíritu santo que está en todas partes ayudando sin ser visto. Eso esperamos de ellos. Una forma de trabajar tan efectiva y silenciosa que parezcan ángeles. No demonios como ahora.