El «chacachá» del tren

El caos de Renfe es noticia internacional. Los retrasos están a la orden del día y la precariedad en las infraestructuras también se deja sentir en los trenes que, más que salir o llegar, pasan por Zamora como en una exhalación. Con la mala suerte que tiene Zamora para todo, sólo nos faltaba que en una de esas vibraciones que detectan los viajeros que utilizan esa línea, se produzca un accidente, ¡Dios no lo quiera!, que vuelva a vestir de luto y llenar de dolor a España.

El Ministerio de Transportes y otros menesteres deja mucho que desear. Ni por tren ni por carretera se puede viajar con plena seguridad. Por carretera, a causa de los baches y del mal estado del firme. Las vías del tren por otro tanto de lo mismo. Mienten como bellacos cuando dicen que destinan dinero a la mejora, atención y cuidado de toda la infraestructura ferroviaria. La realidad desmiente todo aquello de lo que blasonan sin pudor alguno. Yo no digo que no inviertan dinero, lo hacen, en Koldo, en las pilinguis de Ábalos y en otras primas y sobrinas a las que hay que ayudar a salir del bache, del bache laboral en el que se encuentran, claro.

Los trenes que salen de Zamora lo hacen con bastante retraso. Los trenes que llegan a Zamora llegan con un retraso insoportable. Porque las esperas son desesperantes y más en estos días fríos, azotados por todas las inclemencias del tiempo conocidas y por conocer. Retrasos de hasta dos horas y vibraciones que los usuarios han empezado a denunciar. Las redes, que al igual que hace Óscar Puente también utiliza Renfe para sus comunicados, se han llenado de vídeos con protestas. Uno de los más ilustrativos lo ha colgado el diputado popular Óscar Ramajo, vídeo del que se han hecho eco diversos medios de comunicación.

Estimo que, dada la situación, antes de coger un tren en España es conveniente hacerse un seguro por lo que pueda pasar. Con la particularidad de que son muchos los muros de contención que muestran su precariedad abocados a un desmoronamiento inevitable, ¿a qué esperan para actuar? Entre las deficiencias que se ven y se sufren y el «chacachá» del tren a causa de las vibraciones, la cosa pinta mal. n