¿Asesinos con custodia?

¿Cuántos asesinos tienen hoy día custodia? El caso de Sueca. Esa es la frase que más he leído en las redes sociales estos días. Recapitulemos. Salta la noticia: un hombre, Juan Francisco, confiesa matar de varias puñaladas a Álex, el amigo de su hijo, de 13 años. Todo el mundo piensa que el padre está encubriendo a su hijo como asesino. Pero de pronto salta una realidad oculta. El padre, el que reconoció haber matado, había sido denunciado por su exmujer. Días más tarde, trasciende la declaración del hijo. Dos medios difunden lo que escuchó en boca de su padre en cuanto llegó a la escena del crimen y cuando pensó que también lo mataría a él. Dijo: «Tu madre me ha vuelto loco» y «Ves lo que ha conseguido tu madre». Siempre, culpabilizar a ellas de todo lo que ellos no son capaces de asumir ni gestionar.

Cómo no, el asesino dice que tuvo un arranque de locura. No ha querido explicar la motivación, pero sí que no podía más con un problema de custodia con sus dos hijos menores. Y así empiezan a salir más datos. Uno, que ella lo denunció y fue absuelto. Dos, que estuvo en el sistema VioGén pero fue desactivado. Es decir, la mujer avisó. La nueva teoría en la que se trabaja es que el asesino temiera que el amigo contara a su madre episodios que le confesara su hijo. Que esta madre se lo contara a la otra, es decir, a su ex, y que esa información fuera usada cuando se revisara la custodia. Es decir, una represalia por hablar, supuestamente, o porque el amigo de su hijo lo descubriera.

Quiero recordar que, justo en Sueca, un padre mató a su hijo de 11 años en 2022. Y, además, mientras lo acuchillaba dejó abierta la llamada del móvil de la madre para que esta escuchara que lo estaba matando. Este tipo era otro asesino con custodia, porque al juez nunca le llegó la condena de maltrato del padre y la orden de alejamiento. Antes de que alguien diga que este otro caso fue un arrebato de locura, recuerdo que el Tribunal Supremo confirmó que no tenía ninguna alteración psíquica. Es decir, era consciente y estaba planificado.

Y ahora, algunas conclusiones. Una, la madre de este asesino confeso con denuncias previas, seguramente sería calificada por este como una de esas que van poniendo «denuncias falsas» para dañar a los hombres, como tantos escuchamos pregonar de nuevo últimamente. Ninguno de esos pregoneros y difusores lamenta nada de este caso. Dos, la violencia de género no solo afecta a las mujeres, las primeras asesinadas. Es una violencia extendida. En la mente del machista, cualquier persona que descubra que son unos agresores está puesta en la diana. Así que ante cualquier caso nadie puede sentirse a salvo.

En Sueca han quedado dos hijos traumatizados que se han salvado de morir por suerte y dos madres afectadas. La madre de Álex, porque le han matado a su hijo; y la exmujer de este asesino confeso. ¿Cuántos más casos habrá así? Más que nada porque, mientras se pierde el tiempo hablando de denuncias falsas, hay niños asesinados, madres destrozadas y asesinos con custodia.

*Profesora de la UOC y periodista