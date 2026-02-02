Virgen de Candelaria,/ la más bonita, la más morena,/ la que tiende su manto/ desde la cumbre hasta la arena./ Virgen de Candelaria,/ la morenita, la morenita,/ la que tiende su manto/ desde la cumbre hasta la ermita./ Ésta, con sus muchas versiones, es una isa conocida por todos. Aparte de figurar en el repertorio de Los Sabandeños y otros grupos y cantantes canarios, no hay tuna que se precie que no la cante, y tampoco faltan quienes la canten desaforadamente en las despedidas gloriosas. Hoy, 2 de febrero, es el día de la Virgen de Candelaria, la que familiarmente llamamos La Candelaria, patrona de la Islas Canarias -esas tierras españolas que sentimos más cerca cuanto más lejos están- y muy especialmente de Tenerife. Así que, desde aquí, mandamos felicitaciones a todos los canarios y a las Candelarias, Candelas, Candes y Candelitas, que hoy celebran su santo.

Como otras advocaciones marianas, cuentan las tradiciones populares que el origen de su culto está en que fue encontrada en el siglo XV por unos pastores guanches -antiguos pobladores de origen norteafricano- que estaban guardando su ganado. Primero fue venerada en una cueva y un siglo más tarde se le construyó un primer templo. Actualmente se la venera en Tenerife, en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria. Se representa con una vela o luz, llevando una canasta con dos tórtolas, porque se basa en el pasaje bíblico que relata el rito de la Purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el Templo. En Canarias, además de hoy, también la celebran el 15 de agosto, día de la Asunción.

La devoción a esta virgen está extendida por todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. En Córdoba, María Santísima de la Candelaria es titular de la Hermandad del Huerto, que tiene su sede canónica en la Parroquia de San Francisco y sale en procesión el Domingo de Ramos. Y en la provincia, su fiesta se celebra con hogueras -candelas- y actos religiosos en Dos Torres, donde es Fiesta de Interés Turístico; en Aguilar de la Frontera, donde tiene dedicada una ermita; y en Priego de Córdoba, donde se encienden hogueras y se hacen roscas de pan especialmente decoradas, que se llevan a la iglesia para ser bendecidas -bautizadas dicen-. Por último, les recuerdo que, si todavía tienen puesto el nacimiento -alguien habrá por ahí que ande despistado- deben darse prisa en quitarlo, ya que lo preceptivo es no ponerlo antes del 8 de diciembre y no quitarlo después del 2 de febrero. No es de recibo que el Niño se esté presentando en el templo y nosotros lo tengamos todavía en el pesebre.

*Académica